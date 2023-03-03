原民運環台上山下海取16原住民族聖火 今前進蘭嶼雅美族

「112年全國原住民族運動會」將於3月24日在台北登場，更首創歷屆原民運聖火儀式。台北市體育局「聖火母火取火隊」為期9天上山下海，環台至各原住民族聖地引取母火，日前出發，今天前進台東卑南族與蘭嶼雅美族，16族與凱達格蘭族的母火10日將在台北田徑場毛公鼎匯集成賽會聖火。

取火隊3月1日至9日從體育局到原住民族16族、北市在地凱達格蘭族的聖地、聖山、起源地或具代表性之處取母火。體育局長王泓翔指出，台北為人文薈萃的首都，這屆原民運到各地取聖火，象徵台北是大熔爐，以及多元共榮運動精神與誠意。

取火之路出發日即抵花蓮，首站是撒奇萊雅族，取火隊接受花蓮市達固部灣撒固兒部落頭目林昭雄等人的祝福，接著是噶瑪蘭族，當地頭目、耆老等人在豐濱鄉拉拉板山腳下，祈求祖靈保佑取火團隊。

隔天來到台東，第3站到東河鄉都蘭山都蘭鼻祭祀地點，阿美族勇士護衛到達海祭屋及祭祀場聖火堆，透過吟唱、祈福、傳統樂舞完成取火。之後轉往肯杜爾山卡巴利哇舊部落男子會所為魯凱族取火，勇士以獵槍對空鳴槍，展現東魯凱族達魯瑪克的祝福。

取火隊今天走訪蘭嶼雅美族、台東卑南族，4日到屏東北大武山八大源部落的排灣族、高雄那瑪夏的卡那卡那富族，5日為高雄桃源的拉哇魯哇族，6日上至嘉義阿里山的鄒族、南投布農族，7日抵南投日月潭的邵族、賽德克族，8日花蓮太魯閣族、苗栗賽夏族，9日最後一天至新竹泰雅族及台北凱達格蘭族。