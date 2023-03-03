花蓮六十石山道路震損獲近億元災修 部分路段封閉禁行

花蓮縣富里鄉六十石山是重要金針花景區，去年918地震發生，重創山區聯外道路，雖緊急搶通，遇大雨、地震仍持續坍方。經向中央爭取近億元災修經費，預計5月動工，工期約需1年。鄉公所今天表示，往東里路段多處崩塌，即日起封閉，只能從竹田方向上下山，今年花季交通管制方式已在研議。

去年918強震後，六十石山道路多處山壁坍方、邊坡滑落，當時正是金針花季，約400名遊客受困山區，經蘇花改工程處支援人力和機具協助搶通，但山區邊坡極不穩定，再有餘震或是大雨，就容易發生坍方。

代理鄉長江東成說，經向行政院公共工程委員會爭取，獲核定9000餘萬元進行六十石山道路災修工程，已在規畫設計，預計5月動工，工期約需1年。

六十石山聯外道路兩端分別是北側的東里村和南側的竹田村，江東成日前與公所人員、縣議員詹金富、鍾素政，及代表會主席葉家鴻、代表蕭文龍等人，偕同縣府農業處上山會勘，因往東里路段仍有多處坍方，且山壁裸露程度嚴重，決定即日起先封閉禁止通行，並在阿眉溪橋設置往六十石山禁止通行告示牌與下山路段道路2處設置封閉點。

「安全第一」江東成說，六十石山為富里知名的景點之一，為保護民眾和遊客安全，會勘後決定先封閉往東里方向路段，民眾仍可從竹田方向上、下山，不受影響，提醒民眾進入山區時一定要專心注意路況，且切勿闖入封閉路段。