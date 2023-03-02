基隆轉運站進度達99%快開幕了？謝國樑：起碼還要1年

基隆轉運站興建工程進度已達99.74%，今年5月將驗收，基隆市議會今考察，關切何時能營運，改善通勤族搭車環境。基隆市長謝國樑說，工程還有些細節待處理，起碼要1年才能啟用，市府會協助業者改善，盡快營運。

基隆市議會今天上午考察轉運站工地，聽取市府簡報，下午在議事廳詢答相關問題。

基市府觀光及城市行銷處長郭霽表示，轉運站位在台鐵基隆車站南、北站之間，基地總面積約2.85公頃。2019年6月8日開工時，預訂2021年7月21日完工，後因諸多因素延宕，目前辦理第4次變更設計，預估最快5月底進入驗收收尾階段。

交通處長王圳宏說，基隆轉運站共設13席國道客運月台，轉運站外的中山一路設市公車停靠站，共有12席。轉運站委外維護管理，預估每天搭乘公共運輸及休憩活動6到7萬人次。

市議員林沛祥說，希望轉運轉早日啟用，讓通勤族不用再忍受風吹日曬雨淋。轉運站2樓候車月台縱深有限，動線也要妥善規畫。陳冠羽憂心未來忠一路、中山一路口交通紊亂，建議調整交通號誌時相。

市議員藍敏煌說，前市府團隊推動不少重大建設都因設計不良，導致工程延宕，轉運站就是一例。呂美玲發現建築結構有多處以「銲接」處理，擔心安全性。張耿輝擔心民眾等公車要忍受客運排放的廢氣。吳驊珈建議檢討女廁設置數量是否足夠。

謝國樑表示，轉運站工程有很多地方有待改善，像「現在走到3樓，高一點的可能會撞到頭」。議員提出的車輛和行人動線、接駁臨停、客運資訊透明化等問題，市府會據以修正，此外也要做運量模擬和壓力測試。

謝國樑說，大家可能會看轉運站蓋的差不多了，「放在那邊放了好一陣子」，以為快開幕了，但他「要說的非常清楚」，不能讓民眾有錯誤的期待，因為距離讓民眾前往搭車，或是進入商場消費，最起碼還要1年左右的時間。