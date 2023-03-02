衝浪街環境工程啟動 營造宜蘭外澳成為3D極限運動基地

宜蘭縣府為舉辦秋季大型活動「外澳衝浪節」，「外澳漁村衝浪街環境及在地漁業文化觀光環境整備計畫」將開工，縣長林姿妙今天視察工程狀況，希望未來五個漁村都能展現不同特色，成為東北角海岸的觀光新亮點。

縣政府工商旅遊處表示，頭城鎮是宜蘭最北的城鎮，北宜高速公路通車後，透過濱海公路行經東北角海岸的旅次減少，對於石城、大里、大溪、梗枋、外澳五個漁村聚落的經濟與社區發展造成直接影響，縣政府於去年獲交通部觀光局核定「蘭海鐵道五漁村-台灣最美之山海漁鐵博物館」計畫，包括軟、硬體相關計畫總經費2億2160萬元，其中「外澳漁村衝浪街環境及在地漁業文化觀光環境整備計畫」為硬體子計畫之一。

預計3月上旬開工，為配合今年秋天將舉辦的衝浪賽事，縣府建構休憩平台、衝浪街與周邊觀光資源、陸上衝浪練習場，未來將持續整合外澳漁村牽罟文化、鰻寮等特色的漁村環境、衝浪場域指標引導設施，要把外澳營造成為國際觀光等級的「3D極限運動基地。