全台唯一敬奉岳飛與岳母 宜蘭市碧霞宮迎920年誕辰活動

碧霞宮是宜蘭縣第一座縣定古蹟，更是全台7座供奉岳武穆王廟宇中，唯一敬奉岳母的宮廟，為了慶祝岳飛920周年聖誕，碧霞宮特別舉辦系列活動，今天是800公斤銅像捐贈揭幕，周六有踩街遶境、周日暖壽，下周一舉辦祝壽大典。

岳武穆王第28代嫡孫岳朝軍等人捐助碧霞宮「忠孝帝君民族英雄岳穆王」銅像，這座岳飛騎馬英姿銅像由大陸雕刻謝果設計，去年2月就完成從對岸運抵台灣，配合岳飛920周年誕辰，今天邀請縣府、議長張勝德、市長陳美玲及縣議員等人揭幕，由32代子孫岳永文代表捐贈。

幾年前，岳朝軍曾從大陸來台拜訪交流，得知碧霞宮少了一座與岳武穆王有關的塑像，於是決定請雕刻師製作捐贈。碧霞宮主委陳宗林表示，其實岳朝軍委託雕了同款騎馬英姿銅像共兩座，另一座放在河南湯陰陳家庄。

議長張勝德表示，碧霞宮120多年歷史，宮廟除了效法忠孝節義精神，對於清寒家庭獎助學金等公益救濟更不遺餘力；市長陳美玲說，全台只有7座廟宇是敬奉岳飛，宜蘭市碧霞宮是其中一座，在主委帶領下廟務興盛；林岳賢議員感謝第28代嫡孫岳朝軍贊助經費並邀他們去四川參訪，建請議長帶隊去交流。

碧霞宮後方的「聖母殿」敬奉岳飛的母親，來自台南市的財團法人泰安旌忠文教公益基金會常務董事石育鐘說，碧霞宮是全台唯一供奉岳母的岳飛廟，建議將來宜蘭與旌忠基金會舉辦一場「母子相會」。

系列慶祝活動今天揭幕有展覽、捐贈銅像及清寒助學金等，3月4日（周六）踩街，下午1時岳武穆王出巡，有別於其他遶境，踩街由「門生」負責，宜蘭高商樂隊及中山國小擔任武佾舞生巡禮古城門；3月5日晚上傳統戲曲演出，3月6日岳武穆王誕辰，10時舉辦祝壽大典，2樓「武穆文史館」開放5天供民眾參觀。