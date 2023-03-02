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斥資逾4億日出香榭大道缺失不斷 花蓮縣議會現勘籲改善

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮日出香榭大道景觀工程，因配合箱涵排水，道路向兩側傾斜，縣議會多位議員今天到場會勘，指已造成民眾摔倒受傷，有通行安全的疑慮。記者王燕華／攝影
花蓮日出香榭大道景觀工程，因配合箱涵排水，道路向兩側傾斜，縣議會多位議員今天到場會勘，指已造成民眾摔倒受傷，有通行安全的疑慮。記者王燕華／攝影

耗資4億5000萬元打造的花蓮市日出觀光香榭大道去年10月完工，目前在缺失改善階段，縣議會9位議員今天聯合會勘，對於斜面問題，縣府建設處解釋，配合民意增加路寬才造成，並衍生其他問題，但速限30公里下符合行車標準。議員張美慧、胡仁順砲轟縣府將問題丟給民眾，專案會議召集人魏嘉賢要求逐一改善。

日出香榭大道景觀工程從前縣長傅崐萁時代推動，由東鈺營造承攬，城拓工程顧問公司設計監造，連結花蓮市南濱路至中華路，總長度770公尺，路中央為13.5公尺寬人行徒步區，兩旁有寬5.4公尺車道，全鋪上黑白兩色花崗岩，2019年4月1日開工，去年10月19日完工，工程經費2億5000餘萬元，石材花費約2億元。

縣議員魏嘉賢接獲民眾反映有諸多缺失，組成專案會議今天會勘，縣議員張美慧、胡仁順、楊華美、傅國淵、林源富、韓林梅、鄭寶秀、林則葹及市代會主席李振瑋及多位市民代表都到場。

魏嘉賢說，香榭大道左右兩側的自由街、明義街由柏油路面改成昂貴的進口花崗岩，原因不明，除浪費公帑，也造成左右高差，道路朝住家方向傾斜，橫向坡度4.1%至8.31%，衍生排水、人車通行安全等疑慮，且完工未久多數石板外觀已呈灰黑及染色樣態，顯然缺乏維護。眾人現場以裝水寶特瓶試驗，因坡度大，瓶子快速從路中間滾到路側。

張美慧說，三角公園排水溝蓋高於草皮，根本沒辦法洩水，香榭大道也會積水，民眾覺得不可思議，這麼貴的大道，施工品質在哪裡？還有垃圾、植栽綠美化等，都是問題。

胡仁順指出三角公園草皮有多個坑洞，甚至有坑洞深約40公分，若不注意一腳踩進去可能受傷，非常危險；傅國淵質疑，一塊石板要價上萬元，卻有多塊人手孔的化妝板蓋出現裂痕、凹陷。會勘過程，一名附近李姓住戶氣沖沖舉出多項缺失，質疑「五星級縣府施工品質何在？」

縣府建設處長鄧子榆說，工程還在初驗缺失改善階段，完成後才驗收，目前要求廠商加強環境維護，三角公園積水問題也在處理。

斜坡是因大道下方埋設箱涵，原設計車道寬度約3.8公尺，因民眾要求加寬，路面延伸到箱涵位置，配合排水才出現斜板。他坦言，除非改回原設計敲掉箱涵重做，問題難以解決，但會影響通水斷面與洩水坡度，不建議這麼做。已委請台灣省土木技師工公會檢測，30公里速限內抗傾倒、耐磨都符合長時行車標準。

魏嘉賢表示，會勘發現許多問題，如進口花崗岩石材多處染色、破裂及凹陷、開放通行區域有數條電線裸露、三角公園路面雨後會積水、箱涵溝蓋破裂、路牌英文拼音方法詭異、道路標線及行穿線等繪製不全、特殊規格路燈遇強風會晃動等，希望縣府在下次議會專案會議逐一提出解決對策。

花蓮縣議員傅國淵（左）質疑石材一塊要價上萬元，但完工不久就出現裂痕。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員傅國淵（左）質疑石材一塊要價上萬元，但完工不久就出現裂痕。記者王燕華／攝影
花蓮縣建設處長鄧子榆（右）說明，因為配合民意加寬車道，使得車道延伸到箱涵，衍生後續問題。記者王燕華／攝影
花蓮縣建設處長鄧子榆（右）說明，因為配合民意加寬車道，使得車道延伸到箱涵，衍生後續問題。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會組成專案小組，由縣議員魏嘉賢（左4）召集，今天到三角公園、日出香榭大道會勘。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會組成專案小組，由縣議員魏嘉賢（左4）召集，今天到三角公園、日出香榭大道會勘。記者王燕華／攝影
花蓮日出香榭大道景觀工程，因配合箱涵排水，道路向兩側傾斜，縣議員今天會勘，以裝水寶特瓶現場滾動實測。記者王燕華／攝影
花蓮日出香榭大道景觀工程，因配合箱涵排水，道路向兩側傾斜，縣議員今天會勘，以裝水寶特瓶現場滾動實測。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會組成專案小組，由縣議員魏嘉賢（右4）召集，今天到三角公園、日出香榭大道會勘。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會組成專案小組，由縣議員魏嘉賢（右4）召集，今天到三角公園、日出香榭大道會勘。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員胡仁順指出三角公園草皮有多個坑洞，甚至深達40公分，非常危險。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員胡仁順指出三角公園草皮有多個坑洞，甚至深達40公分，非常危險。記者王燕華／攝影

議員 魏嘉賢 張美慧

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