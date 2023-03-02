快訊

建商整合25年不理 松江路透天淪孤樓開價1.6億求售

玉山搶下星宇聯名卡 她扮「媒人」說服張國煒轉變心意

搓掉百元蔥油餅店家挨轟 疑開粉專指可能同業競爭攻擊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪某蔥油餅店家被網友指控，疑似用拇指搓掉100元鈔票，再向客人多拿100元，店家事後還錢並道歉，仍難平息風波。圖／翻攝自臉書
礁溪某蔥油餅店家被網友指控，疑似用拇指搓掉100元鈔票，再向客人多拿100元，店家事後還錢並道歉，仍難平息風波。圖／翻攝自臉書

宜蘭礁溪有間蔥油餅店的老闆娘遭指控，把客人付的3張100元鈔票搓掉一張，再向客人多收100元，雖事後還錢，但影片被貼上網後，負評排山倒海，老闆娘的女兒上網道歉仍難平息。店家昨天疑似開設粉專，貼文中5道歉外，並提到「網上有很多被過度剪輯的影片，它們可能被有意地歪曲和誇大，可能是由同行業的競爭者進行的攻擊」。

業者今天沒有營業，無法確知粉專是否為業者所開設。

整件事起因於網友27日在Dcard網路指控，家人去買蔥多餅共220元，拿出3張百元鈔票付帳，但老闆娘接過後卻說「少一張100元」，看地上沒有，家人又補上一張百元鈔；由於當時家人有錄影，正好拍到鈔票疑似被老闆娘用大姆指搓掉，事後向店家理論，也在攤販櫃子下看到鈔票，老闆娘才道歉還錢。

事後女網友把錄影畫面PO網，提醒「大家小心這種騙術」，希望店家能好好做生意「不要這樣偷吃步」，引爆店家被網友群起圍攻，並以魔術及神之手形容，蔥油餅店Google頁面遭灌爆一星負評，老闆娘的女兒上網道歉仍無法止血。

未料，昨晚間該店家Google頁顯示「永久停業」，且負評被刪，今天一早店家的Google頁面狀態恢復正常，但並未營業，門車攤車也不見，有民眾路過時議論著這家店。

不過，昨天網路出現「XXXX蔥多餅」粉專，貼文5度致歉，指出「我們在經營社群平台方面的不足，因此開設專頁希望透過這篇文章來解釋一些消費過程中的誤解。」「網上有很多被過度剪輯的影片，它們可能被有意地歪曲和誇大，可能是由同行業的競爭者進行的攻擊。」

「只是單一的消費者誤會，優質的蔥油餅依舊不變，歡迎舊雨新知再度光臨，我們在此向大家致歉。」「一位顧客因為我們的疏忽，誤差了金額，對於這件事情給大家帶來的不愉快和困擾，我們深表歉意。」

「這次的失誤讓我們感到非常抱歉。我們已經深刻反思了這次事件，避免類似的事情再次發生。」

「除了向大家致歉，還想介紹一下本店的美食蔥油餅，以蔥多、料多、好吃不油膩而聞名於宜蘭礁溪。」「我們再次向大家致歉，會繼續不斷努力提升品質和服務。」

引發搓掉百元紙鈔爭議的蔥油餅店家，今天歇業，門口攤車也不見了。記者戴永華／攝影
引發搓掉百元紙鈔爭議的蔥油餅店家，今天歇業，門口攤車也不見了。記者戴永華／攝影

蔥油餅 鈔票

延伸閱讀

老公送「鈔票花束」被嫌棄？老婆拆到像垃圾 1原因崩潰：不要再送了…

宜蘭蔥油餅店改回已打烊「負評消失」 業者疑似開新粉專解釋

網紅模仿蔥油餅闆娘掉鈔 累喊「練一晚練不起來」網笑翻：看魔術順便吃餅

不敵網友炮火？ 宜蘭蔥油餅店「永久停業」了 老闆娘遭控「搓掉百鈔」一星負評刷爆

相關新聞

斥資逾4億日出香榭大道缺失不斷 花蓮縣議會現勘籲改善

耗資4億5000萬元打造的花蓮市日出觀光香榭大道去年10月完工，目前在缺失改善階段，縣議會9位議員今天聯合會勘，對於斜面...

花蓮好物推向國際 徐榛蔚率團東京參展

邊境解封，花蓮縣長徐榛蔚將帶著花蓮好物與農友一同參加亞洲最大規模的「東京國際食品展」，協助在地農產品走向國際，拓展銷售通...

搓掉百元蔥油餅店家挨轟 疑開粉專指可能同業競爭攻擊

宜蘭礁溪有間蔥油餅店的老闆娘遭指控，把客人付的3張100元鈔票搓掉一張，再向客人多收100元，雖事後還錢，但影片被貼上網...

賺數百萬元也守不住…他改做公益 助逾200弱勢戶身後事

高雄市宏益生命先正慈善會王映朝，長期從事土地開發，過往每次投資獲利豐，但交際應酬不斷、投資獲利花費一空，8年前決定全心助...

宜蘭社大師生 鏡頭記錄疫情下百態

宜蘭社大老師楊文卿教攝影課10年，3年前疫情爆發，與負責統籌溪南、溪北接種中心的醫師陳英詔合作，讓學員拍下疫情期間宜蘭，...

自強號109車次加停南港 台鐵評估

台鐵基隆至南港直達車加開與否爭議不休，基隆市長謝國樑昨向台鐵局喊話，希望評估折衷方案，讓自強號109車次能加停南港站，「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦