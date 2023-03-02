搓掉百元蔥油餅店家挨轟 疑開粉專指可能同業競爭攻擊

宜蘭礁溪有間蔥油餅店的老闆娘遭指控，把客人付的3張100元鈔票搓掉一張，再向客人多收100元，雖事後還錢，但影片被貼上網後，負評排山倒海，老闆娘的女兒上網道歉仍難平息。店家昨天疑似開設粉專，貼文中5道歉外，並提到「網上有很多被過度剪輯的影片，它們可能被有意地歪曲和誇大，可能是由同行業的競爭者進行的攻擊」。

業者今天沒有營業，無法確知粉專是否為業者所開設。

整件事起因於網友27日在Dcard網路指控，家人去買蔥多餅共220元，拿出3張百元鈔票付帳，但老闆娘接過後卻說「少一張100元」，看地上沒有，家人又補上一張百元鈔；由於當時家人有錄影，正好拍到鈔票疑似被老闆娘用大姆指搓掉，事後向店家理論，也在攤販櫃子下看到鈔票，老闆娘才道歉還錢。

事後女網友把錄影畫面PO網，提醒「大家小心這種騙術」，希望店家能好好做生意「不要這樣偷吃步」，引爆店家被網友群起圍攻，並以魔術及神之手形容，蔥油餅店Google頁面遭灌爆一星負評，老闆娘的女兒上網道歉仍無法止血。

未料，昨晚間該店家Google頁顯示「永久停業」，且負評被刪，今天一早店家的Google頁面狀態恢復正常，但並未營業，門車攤車也不見，有民眾路過時議論著這家店。

不過，昨天網路出現「XXXX蔥多餅」粉專，貼文5度致歉，指出「我們在經營社群平台方面的不足，因此開設專頁希望透過這篇文章來解釋一些消費過程中的誤解。」「網上有很多被過度剪輯的影片，它們可能被有意地歪曲和誇大，可能是由同行業的競爭者進行的攻擊。」

「只是單一的消費者誤會，優質的蔥油餅依舊不變，歡迎舊雨新知再度光臨，我們在此向大家致歉。」「一位顧客因為我們的疏忽，誤差了金額，對於這件事情給大家帶來的不愉快和困擾，我們深表歉意。」

「這次的失誤讓我們感到非常抱歉。我們已經深刻反思了這次事件，避免類似的事情再次發生。」