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花蓮好物推向國際 徐榛蔚率團東京參展

中央社／ 花蓮縣2日電
各國迎向COVID-19疫情解封時刻，花蓮縣長徐榛蔚（右3）將帶著花蓮好物與農友一同前往日本參加亞洲最大規模的「東京國際食品展」，協助在地農產品拓展銷售通路。中央社（花蓮縣政府提供）
各國迎向COVID-19疫情解封時刻，花蓮縣長徐榛蔚（右3）將帶著花蓮好物與農友一同前往日本參加亞洲最大規模的「東京國際食品展」，協助在地農產品拓展銷售通路。中央社（花蓮縣政府提供）

邊境解封，花蓮縣長徐榛蔚將帶著花蓮好物與農友一同參加亞洲最大規模的「東京國際食品展」，協助在地農產品走向國際，拓展銷售通路，為國內產業創造高經濟市場。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，花蓮縣、台東縣、雲林縣、彰化縣及嘉義市5位女首長將共同率農民團體與業者參展，3月7日至3月10日在日本東京TokyoBig Sight 場館舉行的「東京國際食品展」。此次台灣參展攤位共46處，各縣市獨具特色的產品發揮最大宣傳效果。

徐榛蔚表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全球市場生態及消費模式產生巨大變化，網購等消費管道也較過往更為重要，但實體通路仍是產品銷售及推廣能見度的重要管道，在全球各國迎向疫情解封的時刻，藉由參與亞洲規模最大的東京國際食品展，協助在地農產品走向國際。

徐榛蔚指出，近年來各縣市積極推動農產品加工，國際知名度大為提升，統計民國110年台灣農產品外銷56.7億美元。花蓮做為台灣有機縣市，此次參展農特產品，特別主打縣內有機農產品，包括有機山苦瓜產品、有機米麵條、有機醬油等，同時為展現花蓮的自然純淨，也透過旦茶六十與鰹魚鬆，將花蓮的山海風味帶到日本東京食品展現場。

花蓮 東京 徐榛蔚

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