2張發票換1株苗木營造森活圈 台東贈逾8千株樹苗

林務局台東林管處今年第1場贈樹苗活動3日在關山工作站登場，至3月19日共安排8場次活動，總計有包括毛柿、台灣百合、蘭嶼烏心石等8710株樹苗，民眾憑112年1至3月紙本發票2張可兌換1株苗木。

台東林管處今天發布新聞稿表示，2023年植樹月到來，配合今年植樹月主題「森活圈」，林務局台東林管處規劃8場次的贈苗活動，計有20種8710株的台灣原生種苗木提供民眾以紙本發票兌換，除可美化居家環境與庭園外，還可營造美好舒適的森活圈。

今年贈苗樹種有香氛類植物，包括金銀花、七里香；觀賞植物如台灣油點草、鐵線蕨、台灣百合、都蘭山金石榴、毬蘭、越橘葉蔓榕、椬梧、大葉山欖、白水木；用材類的植物包括毛柿、蘭嶼烏心石、黃連木、相思樹；其他還有烏柑仔、台灣香檬、鯽魚膽、土肉桂及茄苳等可應用在食用方面的苗木。

台東林管處指出，贈苗地點時間，3月3日上午10時於林務局關山工作站、8日上午10時於延平鄉武陵國小側門旁、10日上午10時於林務局大武工作站、12日上午9時於東河橋遊憩區、15日上午9時於林務局知本工作站、17日上午9時於林務局成功工作站、19日上午10時於台東林區管理處。

11日上午9時和台東縣政府合作在台東森林公園舉辦最大場的贈樹和相關活動。

台東林管處表示，民眾只要憑112年1至3月紙本發票2張可兌換1株苗木，每次排隊最多兌換5株不同種類苗木（可重覆排隊），苗木數量有限、換完為止。