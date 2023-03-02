賺數百萬元也守不住…他改做公益 助逾200弱勢戶身後事

高雄市宏益生命先正慈善會王映朝，長期從事土地開發，過往每次投資獲利豐，但交際應酬不斷、投資獲利花費一空，8年前決定全心助清寒弱勢身後事，已助台東長濱鄉逾200戶弱勢家庭，昨再捐卑南鄉公所31組棺木、骨灰罈，並強調「只要有需要、一定全力協助！」

王映朝昨偕同慈善會顧問蔡惠景、劉文賢等人，押送一卡車共31組棺木、骨灰罈，到卑南鄉初鹿的殯葬園區，要幫助卑南鄉中低收入及清寒弱勢戶，鄉長郭宗益回贈感謝狀，並表示「謝謝你們善心、代表卑南鄉民感謝你們！」

王映朝表示，他是嘉義人，年輕時到高雄做生意，賺了些錢就開始轉投資，經營法律事務所、土地投資公司，尤其在土地開發過程，每筆獲利都是數百萬，但社交應酬不斷，賺的錢很快如流水般逝去。

「賺錢與其花掉、不如幫助別人！」王映朝說，8年前決定改變生活態度，參與弱勢服務，發現有弱勢獨居長者，死後多日沒有人能協辦身後事，他和好友蔡惠景決定「就助這些弱勢者身後有歸屬」，開始捐助殯葬服務。

蔡惠景說，其實過去8年常來台東，因為長濱鄉等地有不少弱勢、清寒獨居長者，她們每次先載送31組棺木、骨灰罈，交鄉公所殯葬單位點收，由公所協辦捐助需要幫助者，31組送完了再送，每年都會送1到2次。

王映朝說，做這些善事覺得自己也獲益良多，生活上雖少了應酬，但工作卻更順利穩定，朋友間互動也經常談論「要去幫助誰」，這次聽說卑南鄉也有需求、增加捐助，有需要的人可向和鄉公所聯絡。