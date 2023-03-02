快訊

董至成認「包養酒店小姐8年」 鬆口洩離婚真相

對心臟影響重大！研究稱失眠者患心肌梗塞機率是一般人1.69倍

最新軍售！美宣布售台數百枚F-16飛彈 總價近190億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賺數百萬元也守不住…他改做公益 助逾200弱勢戶身後事

聯合報／ 記者尤聰光卜敏正／台東即時報導
卑南鄉長郭宗益（右）回贈感謝狀給王映朝（右二）。記者卜敏正／攝影
卑南鄉長郭宗益（右）回贈感謝狀給王映朝（右二）。記者卜敏正／攝影

高雄市宏益生命先正慈善會王映朝，長期從事土地開發，過往每次投資獲利豐，但交際應酬不斷、投資獲利花費一空，8年前決定全心助清寒弱勢身後事，已助台東長濱鄉逾200戶弱勢家庭，昨再捐卑南鄉公所31組棺木、骨灰罈，並強調「只要有需要、一定全力協助！」

王映朝昨偕同慈善會顧問蔡惠景、劉文賢等人，押送一卡車共31組棺木、骨灰罈，到卑南鄉初鹿的殯葬園區，要幫助卑南鄉中低收入及清寒弱勢戶，鄉長郭宗益回贈感謝狀，並表示「謝謝你們善心、代表卑南鄉民感謝你們！」

王映朝表示，他是嘉義人，年輕時到高雄做生意，賺了些錢就開始轉投資，經營法律事務所、土地投資公司，尤其在土地開發過程，每筆獲利都是數百萬，但社交應酬不斷，賺的錢很快如流水般逝去。

「賺錢與其花掉、不如幫助別人！」王映朝說，8年前決定改變生活態度，參與弱勢服務，發現有弱勢獨居長者，死後多日沒有人能協辦身後事，他和好友蔡惠景決定「就助這些弱勢者身後有歸屬」，開始捐助殯葬服務。

蔡惠景說，其實過去8年常來台東，因為長濱鄉等地有不少弱勢、清寒獨居長者，她們每次先載送31組棺木、骨灰罈，交鄉公所殯葬單位點收，由公所協辦捐助需要幫助者，31組送完了再送，每年都會送1到2次。

王映朝說，做這些善事覺得自己也獲益良多，生活上雖少了應酬，但工作卻更順利穩定，朋友間互動也經常談論「要去幫助誰」，這次聽說卑南鄉也有需求、增加捐助，有需要的人可向和鄉公所聯絡。

王映朝等人昨到卑南鄉初鹿的殯葬園區，要幫助中低收入及清寒弱勢戶。記者卜敏正／攝影
王映朝等人昨到卑南鄉初鹿的殯葬園區，要幫助中低收入及清寒弱勢戶。記者卜敏正／攝影
卑南鄉長郭宗益（右三）回贈感謝狀給王映朝（右二）等人。記者卜敏正／攝影
卑南鄉長郭宗益（右三）回贈感謝狀給王映朝（右二）等人。記者卜敏正／攝影
卑南鄉長郭宗益（右）回贈感謝狀給蔡惠景（左）等人。記者卜敏正／攝影
卑南鄉長郭宗益（右）回贈感謝狀給蔡惠景（左）等人。記者卜敏正／攝影
卑南鄉長郭宗益（左四起）感謝王映朝等人善心捐棺助弱勢。記者卜敏正／攝影
卑南鄉長郭宗益（左四起）感謝王映朝等人善心捐棺助弱勢。記者卜敏正／攝影

獨居 台東 嘉義

延伸閱讀

南市結合資源推動睦鄰志工 阿笑阿嬤開心笑了

變木乃伊？彰化埔鹽「白鷺鷥」整修後民眾笑翻 鄉公所：是原設計

命懸一線！台南里長伯與員警聯手救援獨居長者

氣溫變化大注意身體 貢寮區長探訪獨居長者

相關新聞

賺數百萬元也守不住…他改做公益 助逾200弱勢戶身後事

高雄市宏益生命先正慈善會王映朝，長期從事土地開發，過往每次投資獲利豐，但交際應酬不斷、投資獲利花費一空，8年前決定全心助...

宜蘭社大師生 鏡頭記錄疫情下百態

宜蘭社大老師楊文卿教攝影課10年，3年前疫情爆發，與負責統籌溪南、溪北接種中心的醫師陳英詔合作，讓學員拍下疫情期間宜蘭，...

自強號109車次加停南港 台鐵評估

台鐵基隆至南港直達車加開與否爭議不休，基隆市長謝國樑昨向台鐵局喊話，希望評估折衷方案，讓自強號109車次能加停南港站，「...

浪浪之家爆滿 池上鄉公所餵養預算吃緊

台東縣池上鄉流浪犬中途之家去年成立，收容逾70隻浪浪已爆滿，照顧人力及飼料費用為鄉公所負擔。鄉長林建宏說，已著手籌募資金...

基隆染疫慰問金 對象縮水 議會藍綠攻防 謝國樑道歉

基隆市長謝國樑選前開出「染疫慰問金發1萬元」政見，昨天議會藍綠攻防。民進黨議員諷刺，本應發給17萬6000多人，縮水剩3...

台鐵109車次加停南港 謝國樑曝台鐵局長答應「好好評估」

基隆市政府提議台鐵109車次加停南港站，市長謝國樑今天晚間表示，下午5時許接到台鐵局長杜微來電，杜微對於市府提出的折衷方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦