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台鐵109車次加停南港 謝國樑曝台鐵局長答應「好好評估」

中央社／ 基隆1日電
基隆市政府交通處長王圳宏建議，台鐵7點34分基隆發車的自強號加停南港站，方便通勤族轉搭台北捷運，間接疏解國道客運人潮。聯合報記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處長王圳宏建議，台鐵7點34分基隆發車的自強號加停南港站，方便通勤族轉搭台北捷運，間接疏解國道客運人潮。聯合報記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府提議台鐵109車次加停南港站，市長謝國樑今天晚間表示，下午5時許接到台鐵局長杜微來電，杜微對於市府提出的折衷方案，表達會好好評估。

謝國樑上午在市議會臨時會中場休息時間，接受媒體聯訪表示，市府考量台鐵調度需求，提出台鐵上午7時34分從基隆站發車的109車次加停南港站，109車次是原有的車次，絕不會影響任何區間車次，交通部長王國材曾在電話中向他允諾會請杜微和他商談，但至今仍未接到台鐵任何訊息。

內政部長林右昌晚間邀請基隆市議員等人在北都大飯店餐敘，謝國樑出席接受媒體訪問表示，下午5時許接到杜微來電，他向杜微說明，過去關於直達車的論述是指新班次，市府已提出折衷方案（109車次加停南港站），杜微允諾會好好評估，不管結果如何，他感謝杜微從媒體得知這件事，能立即進入討論，這點他要感謝杜微。

此外，謝國樑說，他先前提到3月要拜訪林右昌，商談基隆市升格議題，也會在席間向林右昌提起，若有機會，也會向林右昌請益市政細節。

民進黨籍立法委員羅美玲等人今天表示，物價逐年上升，但基層員警的勤務加給，已28年未隨其他軍公教人員待遇調漲，對此，林右昌接受媒體訪問說，警勤加給已討論很久但一直沒有定案，他擔任基隆市長時就非常重視警察和消防的福利，全力給予支持。

林右昌表示，擔任內政部長後發現這項課題，上任沒多久就指示警政署針對警勤加給研提方案，希望全力給予警察支持，讓警察工作推動能無後顧之憂，待警政署向他報告研議方向後，他會再向行政院長陳建仁說明。

杜微 林右昌 謝國樑 台鐵 自強號

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