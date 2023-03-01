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林右昌邀地方仕紳餐敘 謝國樑到場將拜會談基隆升格
內政部長林右昌上任滿月，今晚在基隆與地方仕紳餐會，市長謝國樑、議長童子瑋等都出席。林右昌表示，地方上只要有需求、有計畫，都會努力來協助與支持。謝國樑則說，希望近期去內政部拜訪，大家一起談如何讓基隆升格的問題。
林右昌說，今天是他上任滿1個月，日前就邀請基隆市長謝國樑、立委蔡適應、議長童子瑋、在地仕紳、鄉親、不分黨派議員等， 主要是敘敘舊，懷抱感恩的心情，感謝過去大家的支持和栽培。
林右昌表示，未來不管在任何工作上面，大家一起來努力。很多業務和工作都與內政部有關，地方上只要有需求、有計畫，都會努力來協助與支持。
謝國樑盼林部長以前輩的身分，傳授施政治理經驗，並說林部長今天是下鄉也是回鄉，大家都很開心。
謝國樑表示，他原規畫近期就要拜訪林部長，期盼透過幕僚作業，在3月底或4月初就能成行，他會邀請對升格議題有興趣議員同行，一同討論如何讓基隆朝升格直轄市道路邁進。
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