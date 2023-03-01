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宜蘭高鐵特定區180公頃不利發展 地方建議擴大至400公頃

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
壯圍鄉地方人士遞交意見書給交通部長王國材，建議把目前規劃180公頃的高鐵特定區，擴大成為400公頃，以利宜蘭未來的百年發展。記者戴永華／攝影
壯圍鄉地方人士遞交意見書給交通部長王國材，建議把目前規劃180公頃的高鐵特定區，擴大成為400公頃，以利宜蘭未來的百年發展。記者戴永華／攝影

高鐵延伸宜蘭站址位於預計設在縣政中心以南350公尺，但因站址面積不到200公頃，地方認為有礙地方發展，壯圍鄉長沈清山等人今天在交通部下鄉考察時，舉出外縣市的高鐵站址為例，爭取把周邊土地劃入擴大到400公頃。對此，交通部建議縣府提出擴大都市計畫，縣府表示會再與中央協商。

立委陳歐珀安排交通部官員及立委考察宜蘭重大建設，宜蘭高鐵擴大特定區範圍促進會發動連署，當場向交通部長王國材遞交地方意見反映書。

沈清山表示，宜蘭聯外交通不便，造成人口外流及限縮工商發展，他以西部地區及屏東的高鐵特定區為例，大多畫設面積300至400公頃，以前宜蘭四城站爭取設址時，交通部規劃站址也是400公頃左右，怎麼縣政中心站址面積變成180公頃？

他說，目前宜蘭高鐵特區只規劃住、商及公設區域，不利吸引大型企業進駐及限縮產業聚落形成，進而影響高鐵營運效能，期望交通部擴大宜蘭高鐵特區面積，同時納入工商、產業綜合區域，奠基宜蘭百年產業發展。

沈清山說，特區規劃位於壯圍鄉美福村新福段「機場基地」，用地呈長條型斜角形狀，造成農地零散破碎，多條道路及灌排水系統阻斷，對居民生活與耕作造成影響，建議除了原規劃180公頃，也把壯圍鄉新福段及宜蘭市振興段部分土地（西至宜11線東津路、東至國道5號、南至新南路旁、北至縣民大道）約220公頃一併納入特定區，擴大成為400公頃，促使站區相鄰土地有效利用，特定區規劃更加完善。

縣政府表示，在多次與交通部的開會中都有建議中央把擴大特定區面積納入評估，因為面站址面積需求多大？財務是否可行？需要中央統籌規劃，確定之後，縣政府可以配合都市計畫變更。

高鐵延伸宜蘭 交通部長 考察

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