影／謝國樑鞠躬向市民道歉！綠批染疫慰問金限對象縮水

基隆市長謝國樑選前開出「染疫慰問金發1萬元」政見，今天在議會藍綠議員熱烈討論，綠質疑限定低收及中低收「縮水」，批如「國樑一夢」。謝國樑下午說，在政策的評估上，沒有去思考到中央的防疫政策可能因為滾動式的調整，會虛心檢討，並向議員和市民道歉。

民進黨吳驊珈等多位議員今天指出，依市長選前開出的政見，只要染疫就發1萬元，應發給目前基隆染疫的17萬6千多人，但市府如今只發給約3千多人，限定染疫的低收和中低收入戶，質疑跳票、縮水。下午議員張顥瀚要求市長如果做不到應向市民道歉，反而可以獲得市民掌聲。

謝國樑說，在政策的評估上，沒有去思考到中央的防疫政策可能因為滾動式的調整，以致現在很多政策沒有辦法預期的來進行，他會虛心檢討，並且跟議員和市民朋友道歉，說完後，謝國樑在議場上一鞠躬道歉。

但謝國樑表示，他的想法還是會針對弱勢朋友來發放，在5、6月提出追加減預算時發放的對象是低收和中低收入戶。

謝國樑說，他的確曾經有說發放染疫慰問金，但因為整體國宣政策的改變，當初政府在清零的努力，最後發展到全民免疫與病毒共存的目標，這也是世界的趨勢。

謝國樑表示，因為疫情的變化及國家的政策，因此必須調配現有的資源，重新考量。因為國家政策的轉變，全民免疫要歷經的過程就是大多數的人要染疫。去年6月時，他有鄭重對外表示，未來不會再推這個案子，因為議會已經有通過，會依議會的意思來執行，媒體也有報導。

謝國樑還舉例，2017年蔡英文總統帶前市長林右昌宣布，基隆輕軌2022年要通車，但為了要給基隆市民更好的交通系統，又改為中運量系統捷運，但可能要到2026年才能開始施工，可能2032年才能完工，他不是做任何比較，只是想說有些政策是要滾動式調整，議員的指教他虛心接受，會尊重民意，逐步來完成政策執行。

國民黨議員員連恩典說，染疫津貼對低收入是有需要的，但現在染疫的人數已十多萬，全部發會有排擠作用，不如用在其他政策，如電動機車等，更加符合民眾需求。

國民黨議員韓世昱表示，市長有很多重要政策要執行，資源要妥善分配利用。國民黨議員藍敏煌說，當初市長選前提出時立意良善，但時空背景不同應調整，不能排擠其他預算。無黨籍議員張耿輝說，還有更多民生的政策要去做，資源要更有效的利用。