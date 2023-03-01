影／謝國樑鞠躬向市民道歉！綠批染疫慰問金限對象縮水
基隆市長謝國樑選前開出「染疫慰問金發1萬元」政見，今天在議會藍綠議員熱烈討論，綠質疑限定低收及中低收「縮水」，批如「國樑一夢」。謝國樑下午說，在政策的評估上，沒有去思考到中央的防疫政策可能因為滾動式的調整，會虛心檢討，並向議員和市民道歉。
民進黨吳驊珈等多位議員今天指出，依市長選前開出的政見，只要染疫就發1萬元，應發給目前基隆染疫的17萬6千多人，但市府如今只發給約3千多人，限定染疫的低收和中低收入戶，質疑跳票、縮水。下午議員張顥瀚要求市長如果做不到應向市民道歉，反而可以獲得市民掌聲。
謝國樑說，在政策的評估上，沒有去思考到中央的防疫政策可能因為滾動式的調整，以致現在很多政策沒有辦法預期的來進行，他會虛心檢討，並且跟議員和市民朋友道歉，說完後，謝國樑在議場上一鞠躬道歉。
但謝國樑表示，他的想法還是會針對弱勢朋友來發放，在5、6月提出追加減預算時發放的對象是低收和中低收入戶。
謝國樑說，他的確曾經有說發放染疫慰問金，但因為整體國宣政策的改變，當初政府在清零的努力，最後發展到全民免疫與病毒共存的目標，這也是世界的趨勢。
謝國樑表示，因為疫情的變化及國家的政策，因此必須調配現有的資源，重新考量。因為國家政策的轉變，全民免疫要歷經的過程就是大多數的人要染疫。去年6月時，他有鄭重對外表示，未來不會再推這個案子，因為議會已經有通過，會依議會的意思來執行，媒體也有報導。
謝國樑還舉例，2017年蔡英文總統帶前市長林右昌宣布，基隆輕軌2022年要通車，但為了要給基隆市民更好的交通系統，又改為中運量系統捷運，但可能要到2026年才能開始施工，可能2032年才能完工，他不是做任何比較，只是想說有些政策是要滾動式調整，議員的指教他虛心接受，會尊重民意，逐步來完成政策執行。
國民黨議員員連恩典說，染疫津貼對低收入是有需要的，但現在染疫的人數已十多萬，全部發會有排擠作用，不如用在其他政策，如電動機車等，更加符合民眾需求。
國民黨議員韓世昱表示，市長有很多重要政策要執行，資源要妥善分配利用。國民黨議員藍敏煌說，當初市長選前提出時立意良善，但時空背景不同應調整，不能排擠其他預算。無黨籍議員張耿輝說，還有更多民生的政策要去做，資源要更有效的利用。
議長童子瑋做結論，染疫慰問金發放攸關市民重大權益，請市府審慎評估發放對象，5月定期會前一併召開長照及染疫慰問金專案說明會以及編列追加預算。
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