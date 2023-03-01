爭取冬山交流道1審未過拚敗部復活 鄉長林峻輔據理力爭

宜蘭地方爭取興建國5冬山交流道，可行性評估報告日前送審時被退回，今天交通部下鄉考察地方建設，冬山鄉長林峻輔大力爭取，強調冬山鄉的人口數、工業區及休閒民宿在溪南地區都扮演重要角色，期盼修改可行性評估報告後二次送審能獲得通過。

國5羅東交流道每逢假日塞爆，地方爭取在成興路 (宜30線)與國5交會處附近興建冬山交流道，紓解車流。全案於108年由立委陳歐珀在地方召開協調會，接著由縣府提出可行性研究，但是日前審議可行性評估報告時，被打回票。

交通部今天考察宜蘭地方建設，高公局表示，滿足城際運輸需求(提供20公里以上之中長程旅次比例)，這個案子是9.92%，符合資格應該40%；此案提供觀光旅次服務115萬人次/年，最好能夠200萬人次以上；此案提升地區交通節省旅行時間約5~6分鐘，應該要有10分以上，結論請縣政府再檢討。

冬山鄉長林峻輔表示，只要連續假期，溪南地區5大鄉鎮的的車流量全都要擠去羅東交流道，排隊等上國道，地下匝道與迴轉道全被擋起來，情景不堪入目，民眾苦不堪言。

他說，冬山鄉人口數排名宜蘭第三，大溪南五大鄉鎮緊鄰，冬山交流道建成後可做為交通分流，往東分流到濱海公路，往西到台9線及未來的台2庚線；冬山鄉也有工業區上市科技公司，未來人才聚集及工業發展也相當重要。

林峻輔指出，宜蘭縣17個休閒農業區，冬山鄉就佔6個，民宿家數居全縣之冠，這幾年努力推動觀光發展遊客成長，儼然已經成為觀光重要城鄉，所以冬山交流道非常必要，具有區域發展及協調大溪南城鄉區域發展及交通的重要樞紐。

高公局回應表示，委員審查是以中長程旅次為優先，但冬山交流道的定位大概只服務到宜蘭或羅東旅程，如果服務短程區域，這樣的案子交通部送不出去，鄉長講的內容很不錯，尤其對觀光旅次效益的部分要做補充，可提供給縣政府做為修改參考。

據了解，冬山交流道可行性評估如果在第二次委員會審議再沒有通過，全案就要重修重提，陳歐珀建請縣府提送修正報告後先交由高公局初審，修到符合審議標準後，再召開第二次委員會審議。