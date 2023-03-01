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228連假結束 中橫、蘇花公路恢復管制

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
蘇花公路大清水隧道路段平日早上8點至下午6點，採單線雙向機動管制，假日不交管。圖／公路總局提供
蘇花公路大清水隧道路段平日早上8點至下午6點，採單線雙向機動管制，假日不交管。圖／公路總局提供

228連假結束，蘇花公路台9線159.3公里大清水明隧道、中橫公路台8線117.4關原災害路段，兩段災害路段今天起恢復管制。公路總局表示，大清水災害路段為單線雙向機動管制，關原災害路段管制採每天放行4次，請用路人注意。

公路總局第四區養護工程處指出，蘇花大清水明隧道路段1月大規模崩塌，現正進行鋼棚架組裝施工交管，今天起至31日，平日早上8點至下午6點，採單線雙向機動管制，假日不交管，請用路人依現場交通管制人員指示通行，注意各項管制訊息，並多利用省道即時路況系統。

四工處表示，台8線關原段去年地震及大雨影響邊坡崩塌，災害路段實施交通管制，管制區間為台8線114.6至120.6公里、關原到金馬隧道東端路段設置管制哨。每天開放4個時段通行，包括每天上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至下午1時，及下午3時至3時10分，放行共4次。

另外，中橫公路新白楊及文山路段，本月起將施作邊坡工程，每天上午8時至下午5時，每逢整點放行10分鐘，假日不管制。

而位在中橫公路上的太魯閣國家公園遊客中心販賣部，因租約已到期暫停營業。太魯閣國家公園管理處表示，將整修店鋪內部再辦理招商，民眾如有餐飲需求，可提早規畫其他用餐地點，或到園區內布洛灣及天祥遊憩區。

台8線中橫公路關原段因應災修工程，恢復為每天僅4時段放行。圖／警方提供
台8線中橫公路關原段因應災修工程，恢復為每天僅4時段放行。圖／警方提供
太魯閣國家公園遊客中心販賣部，因租約已到期暫停營業。圖／太管處提供
太魯閣國家公園遊客中心販賣部，因租約已到期暫停營業。圖／太管處提供

中橫公路 太魯閣國家公園 連假

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