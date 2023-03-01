「疫鄉人」攝影專輯 宜蘭社大師生鏡頭記錄疫情百態

宜蘭社大老師楊文卿開設攝影課10年，3年前新冠疫情爆發，楊文卿與負責統籌溪南、溪北注射中心的陳英詔醫師合作，讓學員拍下疫情期間宜蘭乃至全台的社會與人生百態，去年底宜蘭社大將攝影作品出版成冊，今贈120本予陳英詔和醫護人員。

楊文卿102年開始在宜蘭社大開設「從頭學攝影」班，109年初，新冠疫情爆發，台灣受到波及，楊文卿開始指導6位學員用鏡頭記錄疫情社會；隨著疫情越發嚴峻，口罩荒、疫苗荒、物資搶購潮等社會現象頻傳，停班停課、視訊會議成為生活日常。

110年6月，宜蘭縣府成立溪北、溪南2處疫苗接種中心，楊文卿聯繫上負責協助統籌的陳英詔，讓學員們進入現場記錄下歷史鏡頭，捕捉疫情期間第一線的的人生百態。宜蘭社大校長林庭賢得知這個課程，鼓勵楊文卿繼續完成這個系列，去年11月出版「疫鄉人／當我們同在一起」攝影專輯。

專輯出版後，陳英詔回想起當時防疫夥伴的辛勞，想購買100本贈與醫護，宜蘭社大決定贈與120本專輯，再請陳英詔轉贈；陳英詔說，看到專輯時非常開心，「作戰回憶都回來了」，當時印象最深刻的是企業捐水捐便當籌集物資，國家遇到重大事件時，民間總能快速集結。

楊文卿說，現代社會人人都可以學習實踐攝影，拍攝技巧可以慢慢練，更重要的是攝影者想記錄下什麼樣的影像，「影像的留存是為了要喚醒人們的記憶」，能夠留下宜蘭防疫的歷史影像極具意義，也感謝校長的鼓勵和陳英詔的幫忙。