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「疫鄉人」攝影專輯 宜蘭社大師生鏡頭記錄疫情百態

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭社大出版「疫鄉人／當我們同在一起」攝影專輯，收錄楊文卿師生7人的作品。記者陳敬丰／攝影
宜蘭社大出版「疫鄉人／當我們同在一起」攝影專輯，收錄楊文卿師生7人的作品。記者陳敬丰／攝影

宜蘭社大老師楊文卿開設攝影課10年，3年前新冠疫情爆發，楊文卿與負責統籌溪南、溪北注射中心的陳英詔醫師合作，讓學員拍下疫情期間宜蘭乃至全台的社會與人生百態，去年底宜蘭社大將攝影作品出版成冊，今贈120本予陳英詔和醫護人員。

楊文卿102年開始在宜蘭社大開設「從頭學攝影」班，109年初，新冠疫情爆發，台灣受到波及，楊文卿開始指導6位學員用鏡頭記錄疫情社會；隨著疫情越發嚴峻，口罩荒、疫苗荒、物資搶購潮等社會現象頻傳，停班停課、視訊會議成為生活日常。

110年6月，宜蘭縣府成立溪北、溪南2處疫苗接種中心，楊文卿聯繫上負責協助統籌的陳英詔，讓學員們進入現場記錄下歷史鏡頭，捕捉疫情期間第一線的的人生百態。宜蘭社大校長林庭賢得知這個課程，鼓勵楊文卿繼續完成這個系列，去年11月出版「疫鄉人／當我們同在一起」攝影專輯。

專輯出版後，陳英詔回想起當時防疫夥伴的辛勞，想購買100本贈與醫護，宜蘭社大決定贈與120本專輯，再請陳英詔轉贈；陳英詔說，看到專輯時非常開心，「作戰回憶都回來了」，當時印象最深刻的是企業捐水捐便當籌集物資，國家遇到重大事件時，民間總能快速集結。

楊文卿說，現代社會人人都可以學習實踐攝影，拍攝技巧可以慢慢練，更重要的是攝影者想記錄下什麼樣的影像，「影像的留存是為了要喚醒人們的記憶」，能夠留下宜蘭防疫的歷史影像極具意義，也感謝校長的鼓勵和陳英詔的幫忙。

林庭賢說，楊文卿的攝影課程具有社會意識，專輯記錄疫情中的眾生群像或感人鏡頭，留下影像透露的深刻意涵；參與攝影的鍾同學說，能參與計畫非常難得，拍攝過程中捕捉到民眾與防疫人員隔閡逐漸消失的畫面，深深印刻於心中。

宜蘭社大講師楊文卿10年前開始開設攝影課，109年開始以疫情社會為主題，帶學生拍攝新冠疫情下的人生百態。記者陳敬丰／攝影
宜蘭社大講師楊文卿10年前開始開設攝影課，109年開始以疫情社會為主題，帶學生拍攝新冠疫情下的人生百態。記者陳敬丰／攝影
陳英詔醫生負責統籌溪北、溪南疫苗接種中心，協助楊文卿師生到現場拍攝，非常高興能記錄下歷史時刻。記者陳敬丰／攝影
陳英詔醫生負責統籌溪北、溪南疫苗接種中心，協助楊文卿師生到現場拍攝，非常高興能記錄下歷史時刻。記者陳敬丰／攝影
專輯以龜山島日出收尾，象徵疫情終會過去。記者陳敬丰／翻攝
專輯以龜山島日出收尾，象徵疫情終會過去。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭社大出版「疫鄉人／當我們同在一起」攝影專輯，今在維揚診所贈120本給陳英詔醫生（前排左一）。記者陳敬丰／攝影
宜蘭社大出版「疫鄉人／當我們同在一起」攝影專輯，今在維揚診所贈120本給陳英詔醫生（前排左一）。記者陳敬丰／攝影

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