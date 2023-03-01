基隆植樹月送5千株18種各式苗木 3張發票兌換1株

基隆市政府今年度植樹月活動開跑，為鼓勵民眾踴躍參與市容與生態環境之改善，每年都很踴躍的「發票換樹苗」，11日在七堵苗圃發放，共提供5千株18種各式苗木，憑3張發票可兌換1株，每人限換3株。

產業發展處長林鼎超表示，市府為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，每年10月至翌年3月受理各機關、學校及鄰里樹苗及花苗植栽計畫申請，每年協助城市環境綠化苗木約2萬5000株，每年植樹月也都辦理樹苗兌換活動。

今年樹苗兌換活動，11日於上午9時至下午3時在七堵苗圃（七堵區東新街126-1號）受理兌換，民眾憑3張112年1-2月、3-4月發票換領苗木1株，每人限領3株，數量預計5000株，送完為止，為響應環保將不提供提袋。募集發票將於活動結束後捐贈社福團體。