基隆今起汽機車不讓行人直接開罰 謝國樑：車禍降近3成

基隆市警察局今天起針對汽機車不停讓行人，將直接開單不再宣導。市長謝國樑表示，汽機車不讓讓行人將直接開罰全力執法，但對行人的部分，已請警方勸導多於開單，希望達到行人優先的目的，不是要「鋪天蓋地」的取締。

基隆市警方配合市政府自2月1日起，加強宣導車輛經路口「停讓行人」，警方統計2月共開出1816張罰單，機車1124件最多，行人違規有208件。警方昨天說，今天3月1起，如有違規會直接開單，不再宣導，提醒駕駛人和行人注意。

不過，有民眾反映，行人如果也全部開單，擔心民眾一時難以接受。謝國樑今天對此說，汽機車不停讓行人是今天起執法的重點，尤其在行人穿越道不禮讓行人的違規汽機車，他也有打電話和警察局長張樹德溝通，針對車輛違規部分會請警方積極執法取締，要以友善行人為主要考量。

謝國樑表示，但警方取締並不是要進行全面性鋪天蓋地取締，這不是他的本意，並不是要以開單為主。因此對行人的部分，如果還是一些有違規過馬路情況，還是希望多以勸導多過開單的方式來進行。

謝國樑並說，他是挑重點工作來執行，將基隆這個城市安全系數提升，1到2月全力推動行人友善空間期間，根據警方的統計，去年和今年相較，車禍發生率下降28%，已有非常明顯的改善及效果。