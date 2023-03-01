羅東、五結周末健行植樹 發票兌換苗木種樹愛地球

3月12日是植樹節，宜蘭羅東鎮公所、五結鄉公所分別在這周六與周日舉辦活動，帶民眾健走，並準備桃金孃、山黃梔、烏來杜鵑、桂花等苗木，供民眾以發票兌換，鼓勵多種樹，為地球環保減碳盡1份心力。

羅東鎮公所訂於3月4日上午8時，在救安宮舉辦「112年植樹節暨農民節活動」，9點開始鎮長吳秋齡與鎮農會、羅東林管處等單位，帶領民眾出發健走，從打那岸圳往西，在東福橋折返，總長約2.4公里；活動當日也會表揚鎮內傑出農民、家政幹部、四健人員與對農業有功人員。

活動會場準備桃金孃、山黃梔、烏來杜鵑、桂花等苗木約1000株，民眾可憑3張112年統一發票兌換，募集發票將捐贈聯合勸募基金會；全程參與健走的民眾，可在起點取得集章卡，蓋滿2個章兌換療癒小植栽，雞蛋造型的娃娃十分可愛，澆水後娃娃就會長出頭髮。

鎮公所清潔隊會在活動現場設立資源回收兌換區，民眾可用廢食用油1瓶、光碟片60片、電池30顆、農藥容器5瓶等兌換改良土2公斤，電風扇、筆電、平板、鍵盤、顯示器、行動電話等兌換改良土3公斤，實現低碳生活。