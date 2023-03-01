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基隆小小牙醫初體驗 診療椅變太空椅 消除看牙恐懼症

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供

幼兒園小朋友常吃甜食，常喝含糖飲料容易蛀牙，若恐懼看牙延誤就醫，惡性循環會影響換牙後的恆牙健康。基隆市政府和牙醫師公會今安排小朋友進牙醫診所，診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉對牙醫的恐懼印象。

基隆市政府教育處與牙醫師公會長年合作，每半年安排牙醫師進入幼兒園，為小朋友檢查口腔和牙齒塗氟，今年加辦「小小牙醫初體驗」活動，希望大班小朋友在輕鬆愉快的參訪過程中，獲得正確的口腔保健知識和習慣。

牙醫師公會規畫3到6月共舉辦21場小小牙醫初體驗，安排公會口腔衛生委員會3名有豐富幼兒口腔衛教經驗的牙醫師，部立醫院牙科主任蔡宛儒、欣隆牙醫診所醫師林昕暘、成美牙醫診所醫師林建宏，帶領小朋友認識口腔，吸收牙齒保健知識，並送小朋友含氟1000ppm的兒童牙膏和牙刷。

3月共舉辦6場體驗活動，今天安排建德幼兒園前往欣隆牙醫診所，8日是成美牙醫診所接待南榮國小附設幼兒園。衛福部基隆醫院牙科部13日接待新美幼兒園，20日接待嘉美幼兒園。欣隆牙醫診所22日接待建德國小附幼，29日由成美牙醫診所接待小太陽幼兒園小朋友。

3名牙醫師會在各自的院所發揮創意，分別透過繪本說故事、牙齒模型道具或桌遊等方式，宣導小朋友正確口腔保健觀念，包括正確的飲食習慣、每天使用含氟1000ppm牙膏才能有效預防齲齒、6歲以後政府補助第一大臼齒窩溝封填、半年定期口腔檢查等。

基隆市牙醫師公會理事長蔡志明表示，公會每年暑假舉辦親子牙醫體驗營受好評，很高興今年再和教育處合辦體驗活動，讓更多的小朋友可以參與。公會推廣「從小保護牙，老來不缺牙」觀念，從小重視牙齒保健，長大後才能擁有健康的口腔，到老才不會因為缺牙影響身體健康。

基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供
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基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市政府和牙醫師公會今天合辦「小小牙醫初體驗」，牙醫診所診療室化身口衛教室，診療椅變成太空椅，翻轉小朋友對牙醫的恐懼印象。圖／基隆市牙醫師公會提供

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