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基隆今年72航次郵輪 市府推美食徒步摺頁嘗巷仔內美食

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆今年72航次郵輪，市府今天推出郵輪美食徒步摺頁嘗巷仔內美食。圖／基隆市政府提供
基隆今年72航次郵輪，市府今天推出郵輪美食徒步摺頁嘗巷仔內美食。圖／基隆市政府提供

根據郵輪船期預報，今年將有72航次的國際郵輪到基隆， 為便利郵輪旅客探索基隆市區美食，市政府今天推出「基隆郵輪渴望美食徒步路線摺頁」，從旅客的角度導覽郵輪旅客走入巷弄美食商圈，品嘗在地美食，探索基隆獨特的美食文化。

基隆市政府表示，今年將有72航次國際郵輪到基隆，估計約有28.3萬人次旅客來到基隆搭乘郵輪，其中自助行旅客估計約有3萬人次。

市府觀光及城市行銷處長郭霽表示，由於郵輪旅客在到離港期間約有6小時的岸上旅遊活動時間，市府今天出版自助行郵輪旅客旅遊摺頁，導覽郵輪旅客基隆必吃的美食商圈，在黃金6小時內深入品嚐到基隆特色美食及餐飲文化。

郭霽說，基隆是北台灣首要的航運樞紐、國門城市，也是國際知名的美食之都，新舊移民美食並融合東西料理精髓，孕育出獨特又豐富的在地美食。郵輪旅客來到基隆，可以循著美食徒步路線，輕鬆大啖基隆道地美食。

郵輪客美食徒步路線囊括基隆港區的美食精華，包括基隆美食一級戰區孝三路商圈、基隆人的美食廚房仁愛市場、基隆廟口夜市、委託行街區及義二路美食商圈。

基隆特有的美食如吉古拉、大腸圈、乾麵、豆干包魚丸、壽司、天婦羅、滷肉飯、螃蟹羹、芋泥球、米香、營養三明治、咖哩炒麵、咖哩餅、青草茶、珍珠奶茶、咖啡甜點、鍋貼、石頭火鍋、海鮮、蔥油餅、燒賣或肉羹等多重的美食選擇。

探索美食路線有中、英紙本摺頁及電子摺頁，欲索取摺頁資訊的郵輪旅客，可於3月7日郵輪首航日至東岸、西岸郵輪中心觀光巴士服務台索取，或至基隆旅遊網下載電子摺頁，歡迎郵輪旅客善加利用。郵輪影音可看https://youtu.be/oYrfazB-dX8

基隆今年72航次郵輪，市府今天推出郵輪美食徒步摺頁嘗巷仔內美食。圖／基隆市政府提供
基隆今年72航次郵輪，市府今天推出郵輪美食徒步摺頁嘗巷仔內美食。圖／基隆市政府提供
基隆今年72航次郵輪，市府今天推出郵輪美食徒步摺頁嘗巷仔內美食。圖／基隆市政府提供
基隆今年72航次郵輪，市府今天推出郵輪美食徒步摺頁嘗巷仔內美食。圖／基隆市政府提供
基隆今年72航次郵輪，市府今天推出郵輪美食徒步摺頁嘗巷仔內美食。圖／基隆市政府提供
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基隆今年72航次郵輪，市府今天推出郵輪美食徒步摺頁嘗巷仔內美食。圖／基隆市政府提供
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美食 基隆港 郵輪

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