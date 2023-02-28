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基隆車不禮讓行人3月開罰 2月宣導勸導1816人次

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆車不禮讓行人明起直接罰，2月宣導人車開1816張罰單。圖／警方提供
基隆車不禮讓行人明起直接罰，2月宣導人車開1816張罰單。圖／警方提供

基隆市警方配合市政府自2月1日起，加強宣導車輛經路口「停讓行人」，警方統計2月共開出1816張罰單，機車1124件最多，行人違規有208件。警方說，明天3月1起直接開單，不再宣導，提醒駕駛人和行人注意。

基隆市長謝國樑要建構基隆友善城市，全力宣導車輛禮讓行人，警方配合2月1日起，在重要路口舉牌宣導，加強執行未停讓行人宣導併取締。

交通隊今天表示，2月1日起至今天為止，共開罰1816件，其中機車1124件最多，其次汽車484件，行人也有208件違規穿越。處罰標準為行人500元、機車1200元、小客車2000元、大客貨車2800元。

市警局指出，各分局及交通隊明天3月1日開始全面執法，不再舉牌宣導，違規就直接開罰。交通處長王圳宏表示，2月宣導期已有成效，未來會再增加科技執法的設備，並加強教育宣導。

有民眾反映基隆市區昨晚因228連假堵車嚴重，市警局指出，壅塞路段多為等候進停車場車輛，經加派至120名警力在36處疏導，晚間8時許多已恢復。今晚連假最後一天，車流也都順暢。

市政府交通處統計，昨天228連假進入市區車輛，相較一般假日增幅近4成。

交通隊表示，未來除依原交通疏導計畫外，會同步加強市區重要路段違規停車車輛取締，並加強宣導道路資訊，改停周邊停車場，避免都擠在市區的停車場，造成後方闖流回堵。

基隆車不禮讓行人明起直接罰，2月宣導人車開1816張罰單。圖／警方提供
基隆車不禮讓行人明起直接罰，2月宣導人車開1816張罰單。圖／警方提供
基隆車不禮讓行人明起直接罰，2月宣導人車開1816張罰單。圖／警方提供
基隆車不禮讓行人明起直接罰，2月宣導人車開1816張罰單。圖／警方提供

連假 停車場 基隆

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