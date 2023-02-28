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基隆228未辦追思活動…背後原因椎心刺骨 「這一日」才是永遠的痛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆多年來的228追思活動，都改在3月8日在海洋廣場舉辦，並不在今天228。圖／本報資料照
基隆多年來的228追思活動，都改在3月8日在海洋廣場舉辦，並不在今天228。圖／本報資料照

今天228事件76周年紀念日，中樞、雙北及各地都有紀念、追思活動，但今天有不少民眾詢問基怎沒追思活動？市政府表示，基隆多年來的228追思活動，都改在3月8日在海洋廣場舉辦，並不在228當天，主要是為了反映3月8日軍隊從基隆港上岸屠殺這天歷史的真相。

基隆228受難家屬指出，2月28日在228事件中只是個起爆點，3月8日，國民政府的軍隊從基隆港上岸，一路屠殺到台北，再往南殺害各地精英。

基隆市政府在前市長林右昌時，將官方的228追思會和民間一起在海洋廣場前合辦，因此形成改在3月8日辦的傳統。市長謝國樑上任後，今年也在3月8日舉辦。

家屬說，市政府往年都在228當天在中正公園228紀念碑舉辦追思活動，228關懷協會與受難家屬認為3月8日這一天，才是當年鎮壓軍隊從基隆港上岸的時間，2015年市政府改在3月8日辦追思，反映歷史真相。

「3月8日才是每位老基隆人心中的痛」家屬說，在1947年228事件過後，國民政府軍在3月8日下午抵達基隆西碼頭，進行大規模軍事鎮壓，基隆受難家屬每到這一天，都感到椎心刺骨。

每到3月8日，基隆還有一項特別的傳統，就是志工會煮「魷魚糜」（魷魚粥）分送給每人吃，很多人吃著吃著悲從中來。

文史工作者李正仁說，當時律師李瑞漢等人在家中準備要吃魷魚粥時，突然遭配槍憲兵帶走，自此人間蒸發，李夫人每年忌日就煮魷魚糜紀念，她煮了61年，2008年辭世，交棒給後代，吃「魷魚糜」成為基隆受難家屬紀念228的食物。

基隆 二二八事件 謝國樑 林右昌

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