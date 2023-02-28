比特犬未絕育期限到 台東20多隻恐遭開罰

3月1日起比特犬如未絕育，飼主將受罰，可處新台幣5萬元罰鍰；台東尚有28隻登記的比特犬未絕育恐遭開罰，大部分都是當獵犬或是趕猴子的比特犬。

台東縣政府農業處長許家豪今天接受中央社記者訪問表示，農委會2021年10月26日公告，2022年3月1日起禁止飼養、輸入或輸出比特犬，在此日期以前輸入或飼養的比特犬，今年2月28日前需向主管機關辦理寵物登記，同時完成絕育，否則開罰。

許家豪表示，目前台東縣內登記的比特犬總計234隻 （原251隻除戶17隻），截至228連假前已絕育200隻，未絕育28隻，6隻遺失。這20多隻大部分都在山上，有的當獵犬追捕山豬、有的顧田防止猴子破壞農作。

許家豪說，接下來去訪視時，會確認是否有做絕育，如沒有就直接開罰，違者可處新台幣5萬元罰鍰。