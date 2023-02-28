影／喵星人困5樓鐵窗 緊急時刻警拉住救一命

基隆市警第二分局昨天獲報，一隻橘色流浪貓卡困在5樓外鐵窗處無法動彈，險象環生，過程中數度要往窗戶直接跳下，員警緊急時刻將貓救下保一命。

第二分局安瀾橋派出所昨天接獲電話，民眾表示有貓咪受困樹上，請求警方協助。員警陳恩豪、林暉恩至現場查看，樹上並未有貓受困，但卻看到一旁民宅5樓處，有隻橘貓卡在窗外鐵窗處無法動彈，險象環生。

警方說，由於位置很高，員警請求該戶民眾讓警方入內救貓，該貓怕生不容易誘捕，過程中數度要往窗戶直接跳出去，經過一番手忙腳亂後，陳、林2員警一把將貓咪拉住從窗外救出，報案的熱心民眾很感謝警方協助。

安瀾橋派出所長廖彥綾說，警方暫時將小橘貓安置於派出所，並將帶去醫院掃描晶片，若無人飼養，將再協助小橘貓尋找新貓爸貓媽或移交給動物保護防疫所收容安置。

警方提醒，飼養寵物時應植入晶片或令其攜帶具辨識性之配件，以便不慎走失時能快速通知失主，民眾亦不可任意棄養，決定要養就要好好照料牠一輩子。