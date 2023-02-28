立法院長盃壯年網球賽 基隆4冠1亞參賽以來最佳成績

由中華民國網球協會主辦的「2023年第20屆立法院長盃全國壯年網球錦標賽」，基隆市共拿下4冠1亞佳績，不僅包辦35歲組男單冠亞軍，同時海洋大學助理教授林子揚還包辦單雙打雙料冠軍，是參賽以來最佳成績。

基隆網球近幾年在前兄妹檔國手陳迪、陳宜回鄉耕耘下，基隆市網球持續在基層發酵，陳迪與李孟樺、林子揚深耕基隆基層網球、推展網球社團，在基層已經有不錯成績，去年在台北市中正盃網球錦標賽獲得幼女團體組冠軍和幼男團體組季軍。

從2月24日至27日於台南市體育公園紅土網球場舉行的立法院盃全國壯年網球錦標賽，是集合全台35歲以上的網球精英參賽。首次代表基隆市參賽的林子揚、李孟樺都有非常好成績，兩人同時闖進最激烈的35歲組男單冠亞軍決賽上演「基隆內戰」，最終林子揚以6比3打敗李孟樺奪冠，接著兩人又合作打下35歲組男雙冠軍。

前職網國手陳迪也輕鬆在40歲組男單封王；而目前在台灣大學任教的前職網女將趙曉涵也打下35歲組女單冠軍，展現出基隆市網球在壯年組的堅強實力，代表基隆網球也正在快速進步中的實力。