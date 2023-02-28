迎接龜山島開放登島 東北角辦淨灘清出2840公斤垃圾

龜山島「冬眠」3個月後明天開放登島，為了讓遊客展開舒心的生態旅遊，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天發動淨灘，吸引500多人參加，清出2840公斤垃圾，讓龜山島變乾淨了。

龜山島原本是軍事管制區，後來開放龜尾部分可以讓遊客登島，但為了生態保育，每天限制最多不得超過1800人。東北角管理處長馬惠達表示，龜山島將於明天重新開放，每年12月到隔年2月封島，因為東北季風風浪較大的關係不宜登島，也是利用這個機會讓島上的生態環境能夠休息後再度開放，期望龜山島永續經營，吸引更多遊客共享美好旅遊環境。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天結合宜蘭縣環保局暨環保志工、海洋委員會第一岸巡隊、蘭陽地區作戰指揮部、新北市政府、 宜蘭環保公益團體、 立委陳歐珀服務處、蘭陽城鄉美學基金會、宜蘭賞鯨協會等單位推動淨灘。上午8點半在烏石港集合登船出發，抵達龜山島後分組，隨即進行沿岸淨灘。