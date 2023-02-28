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迎接龜山島開放登島 東北角辦淨灘清出2840公斤垃圾

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
龜山島淨灘活動，總共在沿岸清出2840公斤垃圾，顯示海洋污染嚴重性。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
龜山島淨灘活動，總共在沿岸清出2840公斤垃圾，顯示海洋污染嚴重性。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

龜山島「冬眠」3個月後明天開放登島，為了讓遊客展開舒心的生態旅遊，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天發動淨灘，吸引500多人參加，清出2840公斤垃圾，讓龜山島變乾淨了。

龜山島原本是軍事管制區，後來開放龜尾部分可以讓遊客登島，但為了生態保育，每天限制最多不得超過1800人。東北角管理處長馬惠達表示，龜山島將於明天重新開放，每年12月到隔年2月封島，因為東北季風風浪較大的關係不宜登島，也是利用這個機會讓島上的生態環境能夠休息後再度開放，期望龜山島永續經營，吸引更多遊客共享美好旅遊環境。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天結合宜蘭縣環保局暨環保志工、海洋委員會第一岸巡隊、蘭陽地區作戰指揮部、新北市政府、 宜蘭環保公益團體、 立委陳歐珀服務處、蘭陽城鄉美學基金會、宜蘭賞鯨協會等單位推動淨灘。上午8點半在烏石港集合登船出發，抵達龜山島後分組，隨即進行沿岸淨灘。

這次總共清出2840公斤垃圾，其中人工垃圾1400 公斤、資源回收 1200公斤如寶特瓶、飲料罐等、海上作業廢棄物110 公斤、保麗龍130 公斤，顯示海洋垃圾污染問題的嚴重性。東北角表示，海洋環境必須靠大家一起維護，不是一時活動而是永續作為，希望藉由淨灘提升民眾愛護海洋意識，共同守護海洋生態。

龜山島「冬眠」3個月後明天開放登島，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天發動淨灘，吸引500多人參加，清出2840公斤垃圾。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
龜山島「冬眠」3個月後明天開放登島，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天發動淨灘，吸引500多人參加，清出2840公斤垃圾。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

龜山島 宜蘭 淨灘

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