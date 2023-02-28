基隆改善觀光門面亂象 廟口夜市設5處行人專用垃圾桶

基隆廟口夜市是著名觀光熱點，但因沒有垃圾桶附近騎樓常被亂丟垃圾，不僅影響市容也造成環境衛生問題，市長謝國樑今天宣布在廟口夜市附近共增設5處垃圾桶，其他景點是否跟進則會再論研議。

「愛三路騎樓常東一堆垃圾，西一堆飲料瓶，像觀光夜市門面嗎？」謝國樑親眼目睹垃圾亂丟景象很難接受，他說，把垃圾桶放回廟口夜市府思考許久，因為廟口夜市世界著名，如果不放垃圾桶，要吃個小吃的觀光客再拿回車上，十分不便也是一項挑戰。

謝國樑表示，自3月1日起，市府增設5處行人專用垃圾桶，分別設置在廟口夜市前人行道、吉祥大樓地下道口、金鷹銀樓旁、正祥復健診所人行道、仁五路公車站。

謝國樑指出，垃圾桶有特別設計過，不是讓整包或家戶垃圾丟棄，而是讓遊客有地方可以丟，除了廟口夜市外，其他觀光景點是增設會再研議。

環保局長馬仲豪說，選定這5處地點因為是人潮的熱點，也是重要觀光區域，會進行滾動式檢討，是否可以有效降低亂丟騎樓的垃圾量。

廟口商家反映，常有遊客或民眾把垃圾堆在騎樓一整堆，只要一有人丟，馬上就堆積如山影響觀瞻及環境衛生。