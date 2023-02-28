拒載後檢討！3月起基隆市公車服務身障者每次給獎勵金

基隆市2月初曾發生公車拒載搭輪椅身障人士事件，市府深自檢討，參考外縣市獎勵措施，訂出每次服務給與駕駛50元的獎勵金，3月1日開始實施，試辦6個月，從制度面提升整體服務品質。

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，日前推出第四集，主持人市府發言人余治明邀請公車處長陳新埤，與基隆市脊髓損傷協會理事長武清台，共同探討基隆公車搭乘議題與身障輪椅朋友的搭乘體驗。

陳新埤說，基隆市公車的熱門路線分別是501（國家新城）、302（中山高中）、104（新豐街）、402（堵南里）等，全市主要搭乘的客群，社福族群45%，一般乘客32%，學生族群23%。目前每天約有4萬人次搭乘，疫情前更高達6萬人次。

陳新埤指出，2月初發生公車拒載事件，內部已深刻檢討，針對制度面的部份，公車處統計基隆每年約有1500人次的輪椅族朋友搭乘，參考各縣市客運公車業者的獎勵措施，訂出每次給與駕駛50元的獎勵金，在3月1日開始實施，將試辦6個月，從制度面提升整體服務品質。

武清台表示，1年多前就有協會成員曾反映輪椅族搭乘公車非常不容易，謝國樑當時得知後，親自與身障民眾一起搭乘公車，從陪伴的過程，對於輪椅族的不便感同身受，在上任市長後仍積極與成員見面開會，傾聽需求，能夠有一名熱心的市長，想要改善無障礙公車的環境，讓身障民眾能夠很順利進行搭乘，自己心中更是充滿感謝。

余治明說，基隆民眾對於公車需求相當的高，在搭乘的同時也期望有一個舒適的環境，透過制度的改革與獎勵，加強公車禮貌文化的宣導，從駕駛到民眾都能一起遵守，讓彼此都能有一個更愉快友善的空間，讓基隆成為更加友善的城市。