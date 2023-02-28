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盪鞦韆基座鬆小朋友邊玩邊搖好危險 議員通報封閉檢修

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
暖暖運動公園兒童遊樂場盪鞦韆接縫處、基座螺絲鬆動，小朋友玩耍時搖來搖去，家長反映危險，教育處立即封閉檢修。圖／議員陳宜提供
暖暖運動公園兒童遊樂場盪鞦韆接縫處、基座螺絲鬆動，小朋友玩耍時搖來搖去，家長反映危險，教育處立即封閉檢修。圖／議員陳宜提供

228連假基隆難得出現出太陽好天氣，暖暖運動公園兒童遊樂場吸引很多小朋友，議員陳宜帶小朋友去玩，當場接獲家長反映盪鞦韆接縫處、基座螺絲鬆動搖來搖去，小朋友玩耍時很危險，教育處立即派人拉起封鎖線，經清查共有2處盪鞦韆都有問題，都已封閉檢修。

昨天基隆好天氣，各地都出現人潮，暖暖運動公園兒童遊樂場有很多家長帶著小朋友玩耍，盪鞦韆更是吸引很多小朋友，但家長發現整個基座都搖晃不已，小朋友都沒有查覺危險性。

一名家長說，盪鞦韆上方的接合處螺絲都鬆開了，下面基座也是鬆開，但小朋友還在繼續玩，一搖的時候整個都搖搖晃晃，讓人擔心安全的問題，有其危險性，應該趕快封起來檢修。

陳宜說，昨天連假第三天她和其他家長一樣，帶小朋友到暖暖運動公園玩，有熱心民眾反映，盪鞦韆安全狀況很不好，螺絲都已鬆動，整個都會有搖晃的情況，草皮也整個掀開了。

陳宜表示，現場看到小朋友還在玩螺絲鬆開的盪鞦韆，很擔心有安全疑慮，基隆多雨的天氣可能容易耗損，這幾天好天氣，很多家長湧入，應加強定時的維護及平時的檢修，不是等有人受傷了、壞了才來處理，讓家長可以玩更更安全、更開心。

市政府教育處表示，經查暖暖運動公園兒童遊戲區盪鞦韆搖晃是因為應座螺絲鬆動，已暫時管制封閉盪鞦韆範圍，並聯絡廠商盡速派員檢修。再查另一座盪鞦韆也有類似輕微搖晃情形，為免發生危險，一併進行管制封閉檢修處理。

暖暖運動公園兒童遊樂場盪鞦韆接縫處、基座螺絲鬆動，小朋友玩耍時搖來搖去，家長反映危險，教育處立即封閉檢修。圖／議員陳宜提供
暖暖運動公園兒童遊樂場盪鞦韆接縫處、基座螺絲鬆動，小朋友玩耍時搖來搖去，家長反映危險，教育處立即封閉檢修。圖／議員陳宜提供
暖暖運動公園兒童遊樂場盪鞦韆接縫處、基座螺絲鬆動，小朋友玩耍時搖來搖去，家長反映危險，教育處立即封閉檢修。圖／議員陳宜提供
暖暖運動公園兒童遊樂場盪鞦韆接縫處、基座螺絲鬆動，小朋友玩耍時搖來搖去，家長反映危險，教育處立即封閉檢修。圖／議員陳宜提供
暖暖運動公園兒童遊樂場盪鞦韆接縫處、基座螺絲鬆動，小朋友玩耍時搖來搖去，家長反映危險，教育處立即封閉檢修。圖／議員陳宜提供
暖暖運動公園兒童遊樂場盪鞦韆接縫處、基座螺絲鬆動，小朋友玩耍時搖來搖去，家長反映危險，教育處立即封閉檢修。圖／議員陳宜提供

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