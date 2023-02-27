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影／高中生籌辦快閃演出活動勸募 幫助土耳其地震災民

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台北市大直高中學生籌辦快閃公益演出活動，今天下午在基隆海洋廣場登場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。記者邱瑞杰／攝影
台北市大直高中學生籌辦快閃公益演出活動，今天下午在基隆海洋廣場登場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。記者邱瑞杰／攝影

以台北市大直高中學生為主的團隊，今天下午在基隆海洋廣場舉辦快閃義演活動，今晚和明天下午、晚上再各辦1場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。學生說，自己能做到的事有限，這是他們想到能更為災民付出更多的方法。

籌辦公益快閃活動的大直高中三年級學生林俐瑜說，土耳其發生大地震，奪走4萬多人的性命，還有更多的人失去安身立命的房子，因為地震流離失所，日常生活失序。他和幾個同學想要幫助災民，討論過後決定舉辦快閃表演協助募款，號召民眾給災民更多的關懷和幫助。

學生說，為了讓「募款」單純化，他們不接受民眾直接捐款，不經手現金，而是請民眾捐款到衛生福利部專款帳號後，在快閃活動設置的表單登錄，就可以領取學生設計的小禮物。

學生感謝擔任基隆市體育會啦啦隊委員會主委的市議員鄭愷玲，支持這場活動，協助向市府協調場地，並感謝基隆市長謝國樑對學生的鼓勵，讓他們可以順利在海洋廣場演出。

大直高中校長林湧順今天也到海洋廣場，為演出的學生加油打氣。他說，學生願意以自身力量，關懷國際社是很好的教育。學生在課業壓力下，抽出時間籌辦義演活動，也是很棒的經驗，希望大家踴躍支持。

基隆的快閃表演共辦4場，首場下午3點登場，演出大提琴、吉他彈唱、舞蹈等節目。後續3場演出時分分別為今晚7點、明天下午3點和明晚7點，除了大直高中學生表演，還有MONSTER競技啦啦隊、基隆市雨都舞團、基隆市MINI Studio等單位，為了做公益表演。

台北市大直高中學生籌辦快閃公益演出活動，今天下午在基隆海洋廣場登場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。記者邱瑞杰／攝影
台北市大直高中學生籌辦快閃公益演出活動，今天下午在基隆海洋廣場登場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。記者邱瑞杰／攝影
台北市大直高中學生籌辦快閃公益演出活動，今天下午在基隆海洋廣場登場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。記者邱瑞杰／攝影
台北市大直高中學生籌辦快閃公益演出活動，今天下午在基隆海洋廣場登場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。記者邱瑞杰／攝影
台北市大直高中學生籌辦快閃公益演出活動，今天下午在基隆海洋廣場登場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。記者邱瑞杰／攝影
台北市大直高中學生籌辦快閃公益演出活動，今天下午在基隆海洋廣場登場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。記者邱瑞杰／攝影
台北市大直高中學生籌辦快閃公益演出活動，今天下午在基隆海洋廣場登場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。記者邱瑞杰／攝影
台北市大直高中學生籌辦快閃公益演出活動，今天下午在基隆海洋廣場登場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。記者邱瑞杰／攝影
台北市大直高中學生籌辦快閃公益演出活動，今天下午在基隆海洋廣場登場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。記者邱瑞杰／攝影
台北市大直高中學生籌辦快閃公益演出活動，今天下午在基隆海洋廣場登場，號召民眾捐款幫助土耳其震災災民。記者邱瑞杰／攝影
台北市大直高中學生婉拒市民現場捐款，並請對方捐款到教育部專戶。記者邱瑞杰／攝影
台北市大直高中學生婉拒市民現場捐款，並請對方捐款到教育部專戶。記者邱瑞杰／攝影

快閃 捐款

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