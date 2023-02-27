花蓮賞螢季 3月中大農大富森林園區登場

每年3月至5月是賞螢季，花蓮賞螢熱門地點大農大富平地森林園區，於3月11日至4月9日開放收費導覽，另一賞螢地點鯉魚潭則在4月7日至5月6日辦理賞螢活動，讓遊客能觀察到最美的閃亮螢光景色。

每年的2月底至3月初，花蓮的螢火蟲由南往北陸續現蹤，光復鄉大農大富平地森林園區、壽豐鄉鯉魚潭夜晚較無光害又是自然環境，是主要的賞螢熱點；由於大農大富緯度較低，螢火蟲的身影通常比鯉魚潭早1個月。

花蓮林管處表示，大農大富近日監測到螢火蟲的身影，今年賞螢活動將在3月11日至4月9日舉辦，平日每晚有3梯次生態導覽，每梯次建議在20人上下，假日視情況增加導覽梯次。

大農大富園區晚間除了賞螢，也很適合觀星，花蓮林管處今年在3月17日、18日、24日及25日辦理「銀河螢河」觀星系列活動，讓遊客在樹林間體驗「銀河」與「螢河」的視覺饗宴。

花蓮林管處賞螢導覽活動採付費制，周一至周四的平日票價為230元，周五至周日及連假票價則是300元，縣民社福票價分別為180元及230元，在每周五、周六與連續假日，還有花蓮市區直達園區的賞螢專車。

至於鯉魚潭遊憩區的賞螢活動則預計在4月7日至5月6日辦理，3月中開放報名；鯉魚潭附近的池南森林遊樂園區今年也有賞螢活動，日期為3月31日至5月6日。