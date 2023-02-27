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龜山島休養生息3個月 3/1開放登島

中央社／ 宜蘭27日電
龜山島。圖／東北角風景區管理處提供
龜山島。圖／東北角風景區管理處提供

宜蘭縣龜山島休養生息3個月後，3月1日開放遊客登島，每天上限1800人，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處呼籲遊客登島時尊重島上生態，一同守護美麗的生態島。

東北角風管處今天表示，龜山島定位為生態島，每年12月1月到隔年2月28日實施封島，讓島上生態在沒有外界干擾下，得以休養生息，將於3月1日開放遊客登島，每天上限1800人。

東北角風管處指出，配合龜山島將於3月1日開放遊客登島，特別結合宜蘭縣政府等單位，將於明天上午8時辦理「2023龜山島淨灘活動」，並號召「東北角之友」臉書粉絲團網友一同參與，活動預計約500人參與，共同守護美麗的生態島嶼龜山島。

此外，東北角風管處統計，去年登島和繞島遊客約12萬人次，呼籲遊客登島時尊重島上生態，不以任何外力改變環境，也不要帶走任何動植物，並隨手帶回垃圾，一同珍惜龜山島。

根據交通部觀光局網站介紹，龜山島位在宜蘭縣頭城鎮海岸以東約10公里處，是宜蘭縣屬島嶼中最大的島嶼，也是台灣目前尚存的活火山，特殊的地質，也形成許多壯觀的景色如龜山朝日、龜島磺煙、眼鏡洞鐘乳石觀奇、龜卵觀奇、龜岩巉壁、神龜戴帽、靈龜擺尾等奇特8景。

龜山島 宜蘭 觀光局

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