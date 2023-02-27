植樹月營造「森活圈」 台東林管處備8710株苗木兌換

一年一度植樹月將到，配合今年主題「森活圈」，台東林管處規劃7場次的贈苗活動，共有20種8710株的台灣原生種苗木供民眾以紙本發票兌換，盼營造美好舒適的環境。

由林務局台東林管處、台東縣政府合辦縣內最大場區域植樹及森活市集將在3月11日在台東森林公園辦理。當日除了植樹與頒獎外，台東縣政府也備有自行培育的苗木要讓民眾排隊索取，歡迎民眾在春暖花開的3月天一起參與。活動詳情可上台東林區管理處Facebook粉絲專頁查詢。

台東林管處今天發布訊息表示，今年贈苗的樹種有香氛類植物，包括金銀花、七里香。觀賞植物有台灣油點草、鐵線蕨、臺灣百合、都蘭山金石榴、毬蘭、越橘葉蔓榕、椬梧、大葉山欖、白水木。

用材類的植物包括毛柿、蘭嶼烏心石、黃連木、相思樹。其他還有烏柑仔、台灣香檬、鯽魚膽、土肉桂及茄苳等可應用在食用方面的苗木。

各場次贈苗種類略有不同，民眾憑2023年1至3月紙本發票1張可兌換1株苗木，每次排隊最多兌換5株不同種類苗木（可重覆排隊），苗木數量有限、換完為止。