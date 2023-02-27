快訊

跌破萬例！ 本土+7577例 去年4月以來、相隔307天最低點

搶出遊！才開門半小時...九族文化村「又」爆滿 建議遊客改地點

植樹月營造「森活圈」 台東林管處備8710株苗木兌換

中央社／ 台東縣27日電

一年一度植樹月將到，配合今年主題「森活圈」，台東林管處規劃7場次的贈苗活動，共有20種8710株的台灣原生種苗木供民眾以紙本發票兌換，盼營造美好舒適的環境。

由林務局台東林管處、台東縣政府合辦縣內最大場區域植樹及森活市集將在3月11日在台東森林公園辦理。當日除了植樹與頒獎外，台東縣政府也備有自行培育的苗木要讓民眾排隊索取，歡迎民眾在春暖花開的3月天一起參與。活動詳情可上台東林區管理處Facebook粉絲專頁查詢。

台東林管處今天發布訊息表示，今年贈苗的樹種有香氛類植物，包括金銀花、七里香。觀賞植物有台灣油點草、鐵線蕨、臺灣百合、都蘭山金石榴、毬蘭、越橘葉蔓榕、椬梧、大葉山欖、白水木。

用材類的植物包括毛柿、蘭嶼烏心石、黃連木、相思樹。其他還有烏柑仔、台灣香檬、鯽魚膽、土肉桂及茄苳等可應用在食用方面的苗木。

各場次贈苗種類略有不同，民眾憑2023年1至3月紙本發票1張可兌換1株苗木，每次排隊最多兌換5株不同種類苗木（可重覆排隊），苗木數量有限、換完為止。

台東 發票 森林公園

延伸閱讀

中國就業難…300多人冒雨排隊面試 爭搶20個名額

公祭場外20多名西裝男叫囂鬥毆 桃警：掌握身分追查中

屏東熱博累逾182萬人次 高雄來的一家三口破入園紀錄

影／亮開山刀還抄起交通錐狂砸 桃園公祭20多名「黑西裝男」大亂鬥

相關新聞

影／陽光露臉 太平山見晴懷古步道湧現美麗雲瀑超壯觀

太平山國家森林遊樂區今天出太陽，原本樹枝的結冰及霧凇逐漸融化，見晴懷古步道附近湧現一片白茫茫的雲海及雲瀑，大自然壯觀景色...

龜山島休養生息3個月 3/1開放登島

宜蘭縣龜山島休養生息3個月後，3月1日開放遊客登島，每天上限1800人，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處呼籲...

花蓮培訓照服員 今年開7班

花蓮縣府今年辦7個「照顧服務員」專班，預計培訓210名學員投入長照服務，完善長者照顧體系。縣府表示，截至去年底已辦44班...

掩埋場失火濃煙密布環保局稱無異常 居民怒：來這裡住

台東市垃圾掩埋場今天凌晨起火燃燒，由於風勢強勁，大火濃煙沖天數公里外可見，燃燒的惡臭煙塵，瀰漫至下風處建農里，里民苦不堪...

蘭陽原創館戶外播放《哈勇家》金馬獎導演陳潔瑤現身

去年入圍5項金馬獎的《哈勇家》電影，勇奪《最佳導演獎》及《最佳女配角獎》，來自南澳鄉原民部落的陳潔瑤導演更是首位榮獲金馬...

濕冷！宜蘭清水地熱湧入大批遊客 啟動車流總量管制

天氣濕冷，宜蘭清水地熱遊憩區今天湧入大批人潮泡腳、煮蛋，整個園區滿滿遊客，停車場塞不下，上午9點5分啟動停車場總量管制措...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦