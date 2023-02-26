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掩埋場失火濃煙密布環保局稱無異常 居民怒：來這裡住
台東市垃圾掩埋場今天凌晨起火燃燒，由於風勢強勁，大火濃煙沖天數公里外可見，燃燒的惡臭煙塵，瀰漫至下風處建農里，里民苦不堪言，里內宣傳車已勸導里民離開，先到濟化殿居住、躲避汙染，對於環保居指「汙染逐漸散去、無有害物質」，地方居民怒斥「叫他們來這裡住」。
環保局表示，台東市區縣政府及豐里國小都設有監測站，今天空品正常，另監控掩埋場周邊空氣品質，於掩埋場周界下風處及上風處，以六用氣體偵測器進行空汙監測，截至下午監測結果無異常數值，研判空氣汙染物隨火滅，濃度已逐漸地被大氣稀釋。
環保局說明，目前正從外縣市調派移動式監測車到台東，監測的數據只要超標，未來一定會依空汙法32條，對掩埋場主管單位開罰
台東市建農里長林金寶指出，今凌晨約1點20分接到里民通知掩埋場疑起火，他到場看已燒了一大片，經調閱監視器，起火點當時的確沒人出入，研判是昨下午挖開垃圾後，冒出沼氣不明原因引燃，縣環保局指「汙染已漸散去」，「初步監測無有害物質」，這話能聽嗎？
林金寶表示，大火濃煙吹到建農里，受影響約4個鄰、350戶，不少人呼吸道都不舒服，爭取到市區飯店安置，但228連假台東各飯店客滿，經縣政府和市公所協助，先安排台東濟化殿可提供約40人住宿，也提供N95口罩給居民。
趙姓里民表示，附近鄰居都抱怨呼吸道不舒服，這次真的燒的很嚴重。記得前年曾經小面積燃燒，消防隊處理了一周，這次燃燒面積相當大，他憂心要等火完全熄滅，可能要數周。
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