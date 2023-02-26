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花蓮照服員專班訓練下月開跑 培訓210名學員投入長照

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府今年辦理「照顧服務員」訓練課程，開辦專班訓練7班，預計培訓210名學員，投入長照服務單位。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府今年辦理「照顧服務員」訓練課程，開辦專班訓練7班，預計培訓210名學員，投入長照服務單位。圖／花蓮縣政府提供

台灣推估將於2025年邁入超高齡化社會，家庭中長輩的日常生活照顧、醫療看護照顧需求與日俱增。花蓮縣政府今年辦理「照顧服務員」訓練課程，開辦專班訓練7班，預計培訓210名學員，投入長照服務單位，完善長者照顧體系。

花蓮縣府政府社會處自2018年起，運用就業安定基金，補助民間單位辦理照服員訓練，以長期失業者、原住民、45歲至65歲、具低收或中低收入戶身分等為主要招生對象。符合特定資格者，學雜費由政府全額補助，並於結訓後輔導就業，截至去年底，縣府辦理照服員訓練總計44班，共有1158名學員取得照服員資格，平均達7成就業率。

社會處指出，投入照服員行業有五大優勢，包含年齡經驗不受限、工時安排有彈性、工作場域選擇多、專業認證有保障、就業創業皆可，是長照場域最重要的第一線人力；照服員完成97小時訓練後，考取證照並取得資格，即可投入居家服務、日照中心、老人機構、社區家托站等相關長照服務單位。

社會處長陳加富表示，為鼓勵失業勞工重返職場及充足長照人力，提升在地老化照顧品質，除了補助民間單位辦理照服員訓練，也開放民間單位術科專班申請辦理，同時透過專業的課程教學及實作，培訓合格的照服員。

職訓報名課程的相關資訊公告在花蓮縣府社會處官網，名額有限，有意參訓者，歡迎至社會處網站查詢，或致電03-8227171轉383，由社會處福利科承辦人協助查詢。

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