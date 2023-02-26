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蘭陽原創館戶外播放《哈勇家》金馬獎導演陳潔瑤現身

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
榮獲最佳導演獎及最佳女配角獎的金馬獎影片《哈勇家》昨晚在蘭陽原創館戶外電影院播放，縣長林姿妙等人陪伴大家看電影。圖／縣府提供
榮獲最佳導演獎及最佳女配角獎的金馬獎影片《哈勇家》昨晚在蘭陽原創館戶外電影院播放，縣長林姿妙等人陪伴大家看電影。圖／縣府提供

去年入圍5項金馬獎的《哈勇家》電影，勇奪《最佳導演獎》及《最佳女配角獎》，來自南澳鄉原民部落的陳潔瑤導演更是首位榮獲金馬導演獎的台灣女導演。全片在宜蘭拍攝，縣府昨晚在蘭陽原創館舉辦《哈勇家》電影欣賞會，陳潔瑤導演與縣長林姿妙都出席與民眾交流互動。

縣政府補助拍攝的《哈勇家》在第59屆金馬獎大放異彩，成為最受矚目的溫暖影片，昨晚特別安排在蘭陽原創館戶外電影院上映。儘管天氣寒冷，陳潔瑤導演與部分主要演員仍出席活動，與縣長林姿妙帶領民眾感受哈勇家的獨特魅力、發人深省的劇情內容。

陳潔瑤是宜蘭縣南澳鄉原住民族人，她透過電影視角讓更多人看到宜蘭原住民部落的美麗景致、樂觀的人物寫照，也反應出在原住民族人於當代所面臨的問題及矛盾；電影中不斷傳達一個意念，儘管世代改變，但「家」的凝聚力卻難以被破壞，這是泰雅族的家庭精神價值，也是一種GAGA。

林姿妙表示，宜蘭縣政府長期關心原住民族產業發展，在陳潔瑤導演指導的《哈勇家》讓更多人了解原住民族文化、進而支持原住民族影視產業發展，這次在蘭陽原創館辦理的戶外電影院，除了與其他原住民族產業互相結合外，更重要是讓更多人了解原住民豐富多元產業面向，期盼共同支持蘭陽原創館及原住民影視產業。

金馬獎好片《哈勇家》昨晚在蘭陽原創館戶外電影院放映，縣長林姿妙（中）、台灣首位金馬獎女導演陳潔瑤與縣議員游吉祥都出席。圖／縣府提供
金馬獎好片《哈勇家》昨晚在蘭陽原創館戶外電影院放映，縣長林姿妙（中）、台灣首位金馬獎女導演陳潔瑤與縣議員游吉祥都出席。圖／縣府提供
榮獲最佳導演獎及最佳女配角獎的金馬獎影片《哈勇家》昨晚在蘭陽原創館戶外電影院播放，吸引很多人觀看好電影。圖／縣府提供
榮獲最佳導演獎及最佳女配角獎的金馬獎影片《哈勇家》昨晚在蘭陽原創館戶外電影院播放，吸引很多人觀看好電影。圖／縣府提供
勇奪最佳導演獎及最佳女配角獎的金馬獎影片《哈勇家》昨晚在蘭陽原創館戶外電影院播放，吸引很多人觀看好電影。圖／縣府提供
勇奪最佳導演獎及最佳女配角獎的金馬獎影片《哈勇家》昨晚在蘭陽原創館戶外電影院播放，吸引很多人觀看好電影。圖／縣府提供

原住民 電影 宜蘭

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