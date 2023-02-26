海科館「嬉偶戲」表演 大小朋友布袋戲戲迷重溫舊夢
國立海科館昨天邀河洛坊林銘文帶來的「嬉偶戲」戲偶表演，林銘文以輕鬆有趣的方式，讓小朋友在遊戲中也能經驗傳統文化魅力，基隆議長童子瑋與大小朋友一起看戲，重溫兒時舊夢。
海科館表示，昨天起到2月28日館區特別規畫表演藝術活動，昨天林銘文的戲偶表演課，透過可提的線獅、小偶和教學唱本，以輕鬆有趣的方式，讓大小朋友們體會到布袋「袖裡乾大、掌中天地寬」的世界，很多民眾一起看戲。
另外，2月27日在潮境智能海洋館還有一場由藝術家劉米娜(Mina Q Liu)分享現展示於智能館「心‧海特展」的創作理念，相關活動可參考官方網站。
童子瑋回憶以前小時候就是坐在廟口看著布袋戲，雖然已經記不清細節，但兒時的布袋戲就是教人情義理，講的是活靈活現的庶民語言，林銘文老師製作的戲偶栩栩如生，至今仍堅持手工製作，讓老工匠精湛手藝可以延續。
童子瑋說，要讓傳統文化延續就是要向下扎根，感謝海科館提供平台，讓年輕人了解布袋戲，也讓布袋戲戲迷重溫舊夢。
童子瑋指出，副總統賴清德曾說「為每尊戲偶注入靈魂，動人身影永遠活在每位戲迷心中」，看了昨天的布袋戲，發現也正如最近他主持議事的人生，最近議會開議，很多年輕議員的表現，就是小時候布袋戲嘴有名的一句「轟動武林，驚動萬教」，讓人刮目相看。
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