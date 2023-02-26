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228連假基隆推5條健行追櫻路線 健行步道結合知名景點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
石獅山盤據於七堵瑪陵坑，站在瑪陵橋上，正好遠眺石獅山景。圖／基隆市政府提供
石獅山盤據於七堵瑪陵坑，站在瑪陵橋上，正好遠眺石獅山景。圖／基隆市政府提供

228連假基隆市政府推薦賞櫻5條路線追櫻，健行步道與知名景點串接為賞花健行遊，旅遊時可欣賞美景，又能享受大自然的芬多精。在地旅宿業者趁著連假期間推出住宿優惠，邀請民眾悠閒過連假。

基隆市政府觀光及城市行銷處處長郭霽表示，2月底櫻花多已陸續綻放，基隆賞花景點有七堵瑪陵山區、暖暖龍門谷產業道路、泰安瀑布、紅淡山步道、中正公園天鵝洞等，其中的櫻花品種大多屬於緋寒櫻，鮮豔的桃紅花色拍照起來十分吸睛。

路線1：基隆火車站→孝三路美食→周家蔥油餅→中正公園→中正公園天鵝洞→正濱漁港色彩屋→手工炭烤吉古拉→阿根納造船廠→和平島公園→基隆廟口→住宿。

路線2：三坑火車站→三坑菜頭滷→魏腐(臭豆腐) →南榮國小(紅淡山入口)→紅淡山步道→三坑火車站→基隆火車站→國門廣場→海洋廣場→東岸廣場E-square-天空步道→基隆廟口→住宿。

路線3：暖暖火車站→暖暖麵店→暖暖壺穴→暖江步道→東勢坑產業道路→暖東峽谷→大菁休閒農場→住宿。

路線4：七堵火車站→七堵鐵道紀念公園→芳裕農場／金明昌休閒農場→翠谷橋壺穴→瑪西焦炭窯→瑪西坑溪櫻花步道→富民親水公園→住宿。

路線5：七堵火車站→七堵鐵道紀念公園→七堵咖哩麵/七堵家傳營養三明治→泰安瀑布→姜子寮山步道→住宿。

觀銷處表示，5條遊程各具特色，路線1主要由基隆最經典的幾處景點串接而成，推薦給喜歡拍照打卡以及購物的民眾；路線2主推經典在地特色美食及小百岳之一的紅淡山；路線3至路線5則是賞花輕旅行，有適合親子DIY的休閒農場。

連假期間在地業者基隆長榮桂冠酒店推出2月至3月期間入住特定房型、依房價人數加贈潮境智能海洋館 i OCEAN門票。

暖東峽谷中的拉波波村，周邊溪流環繞，生態豐富多變，園區內設有餐飲及輕奢露營服務，更多的旅遊住宿資訊可上基隆旅遊網。

基隆旅遊網：https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/

基隆長榮桂冠酒店住宿優惠：https://reurl.cc/8q3Y0M

基隆輕奢露營－拉波波村：https://www.lapopo.com.tw/index.php

潮境智能海洋館：https://iocean.nmmst.gov.tw/

228連假基隆推5條健行追櫻路線，健行步道結合知名景點。圖／基隆市政府提供
228連假基隆推5條健行追櫻路線，健行步道結合知名景點。圖／基隆市政府提供
228連假基隆推5條健行追櫻路線，健行步道結合知名景點，圖為姜子寮山步道。圖／基隆市政府提供
228連假基隆推5條健行追櫻路線，健行步道結合知名景點，圖為姜子寮山步道。圖／基隆市政府提供
228連假基隆推5條健行追櫻路線，健行步道結合知名景點。圖／基隆市政府提供
228連假基隆推5條健行追櫻路線，健行步道結合知名景點。圖／基隆市政府提供

基隆 住宿 火車站

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