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英國認證視障咖啡師銘傳國中演講 林佳箴：吃苦當吃補

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
英國認證視障咖啡師銘傳國中演講。圖／銘傳國中提供
英國認證視障咖啡師銘傳國中演講。圖／銘傳國中提供

考取英國國際咖啡師認證的視障者林佳箴，在基隆市銘傳國中生命鬥說故事的演說中表示，她原本對咖啡和甜點製作一竅不通，全部得從零開始，面對各種困難，近乎全盲的她始終不放棄，吃苦當吃補，終於苦盡甘來，考取證照。

銘傳國中輔導主任劉珠玲表示，學校每一學期都會邀請「生命鬥士」到學校進行生命故事分享，透過身障人士經驗分享，提升學生的同理心，昨天視障者林佳箴，學生聞到她泡的咖啡香，更聽到她動人的故事。

林佳箴說，她左眼只有光覺，右眼視力僅0.01，嬰兒時期，因意外從搖椅上摔落，造成左眼外傷性白內障，必須摘除混濁的水晶體，2歲時又不慎跌跤，使右眼的水晶體也摘除，從此失去對焦能力。

「我只花1秒鐘時間難過，如果就要看不見了，我還能做什麼？」林佳箴被醫生診斷後，開始思索未來出路、搜集資源，陸續做過許多類型的工作。

林佳箴表示，創業初期，對咖啡和甜點製作一竅不通，全部得從零開始，舉凡分辨咖啡品種、挑選設備沖泡、拉花等技能，這些對視力正常的人來說都得下一番功夫才能上手的專業技能，更何況是幾乎全盲的她。

2015年苦盡甘來，她考取英國國際咖啡師認證的視障者，她培養自己專業能力，與兄姊合開泡沫紅茶店時，讓她練了一口好味覺；而保健食品直銷工作更是逼著她鼓起勇氣走入人群，後來正式開店。

林佳箴有著驚人的意志力和勇氣，凡事正面迎戰，「只要熟能生巧的事，都不會是我的障礙」，林佳箴向學生說。

銘傳國中校長王淑芬指出，林佳箴用她的努力與韌性，讓學生看到任何事情都有可能，「只要你願意與堅持」，讓學生都深刻感受到態度的重要，「記得世界很小請帶著夢想奔跑，世界很大請帶著努力成長」。

英國認證視障咖啡師銘傳國中演講。圖／銘傳國中提供
英國認證視障咖啡師銘傳國中演講。圖／銘傳國中提供
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英國認證視障咖啡師銘傳國中演講。圖／銘傳國中提供

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