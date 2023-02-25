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全台鬧血荒…基隆捐熱血送發熱衣 土地公指示社區與業者做公益
全台目前鬧血荒，基隆信義區第一特獎社區、深溪路圓窗宮與發熱衣業者等，今天在土地公指示下做公益，辦理一場捐血活動，除了一般禮品外，還送300件發熱衣，一早吸引不少民眾捐出熱血。
捐血活動由第一特獎社區管委會主辦，結合圓窗宮、石墨烯發熱衣廠商捐贈300件鐘熱衣給完成捐血民眾。今天上午有不少民眾挽袖，得知有送發熱衣又驚又喜。但民眾表示，平常就有捐血，有沒有發熱衣也都會捐。
基隆市議員韓世昱、林沛祥及孝忠里長林崇道都到場共襄盛舉，基隆連續多日下雨，今天天氣冷吱吱，但民眾熱情不減。
第一特獎主委廖進富表示，因為最近全國都有血荒，土地公也有指示，希望大家都能幫幫忙，感謝石墨烯發熱衣的廠商熱情贊助1件1千多元的發熱衣，還有二信的白米、土地公的發財金、沉香的精油等，大家多出一點力，把基隆的捐血量衝到最大量。
議員林沛祥說，雖然疫情趨緩，但全台鬧血荒，希望大家多捐一袋熱血，幫助有需要的人。
議員韓世昱表示，今天的活動很有意義，尤其捐血就送1件發熱衣鼓勵，很感謝業者在這麼冷的天送出暖暖的愛心，捐血的民眾很多。
優諾克總經理劉美芳說，捐血是一項很有意義的活動，第一特獎社區常做公益，因此這次感謝社區協助讓公司做公益，民眾捐熱血，公司捐發熱衣響應給民眾保暖。
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