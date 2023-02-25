快訊

全國缺藥潮擴及醫院 醫界曝問題癥結3方面：藥價砍太深

不滿被說醜 新北某國中女學生撂人逼同窗下跪磕頭道歉

港名媛蔡天鳳慘死 好友曝前夫曾痛哭：為什麼報警前不通知我？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台鬧血荒…基隆捐熱血送發熱衣 土地公指示社區與業者做公益

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
血荒基隆捐熱血送發熱衣，土地公指示社區與業者做公益。記者游明煌／翻攝
血荒基隆捐熱血送發熱衣，土地公指示社區與業者做公益。記者游明煌／翻攝

全台目前鬧血荒基隆信義區第一特獎社區、深溪路圓窗宮與發熱衣業者等，今天在土地公指示下做公益，辦理一場捐血活動，除了一般禮品外，還送300件發熱衣，一早吸引不少民眾捐出熱血。

捐血活動由第一特獎社區管委會主辦，結合圓窗宮、石墨烯發熱衣廠商捐贈300件鐘熱衣給完成捐血民眾。今天上午有不少民眾挽袖，得知有送發熱衣又驚又喜。但民眾表示，平常就有捐血，有沒有發熱衣也都會捐。

基隆市議員韓世昱、林沛祥及孝忠里長林崇道都到場共襄盛舉，基隆連續多日下雨，今天天氣冷吱吱，但民眾熱情不減。

第一特獎主委廖進富表示，因為最近全國都有血荒，土地公也有指示，希望大家都能幫幫忙，感謝石墨烯發熱衣的廠商熱情贊助1件1千多元的發熱衣，還有二信的白米、土地公的發財金、沉香的精油等，大家多出一點力，把基隆的捐血量衝到最大量。

議員林沛祥說，雖然疫情趨緩，但全台鬧血荒，希望大家多捐一袋熱血，幫助有需要的人。

議員韓世昱表示，今天的活動很有意義，尤其捐血就送1件發熱衣鼓勵，很感謝業者在這麼冷的天送出暖暖的愛心，捐血的民眾很多。

優諾克總經理劉美芳說，捐血是一項很有意義的活動，第一特獎社區常做公益，因此這次感謝社區協助讓公司做公益，民眾捐熱血，公司捐發熱衣響應給民眾保暖。

血荒基隆捐熱血送發熱衣，土地公指示社區與業者做公益。記者游明煌／翻攝
血荒基隆捐熱血送發熱衣，土地公指示社區與業者做公益。記者游明煌／翻攝

發熱衣 捐血 基隆 土地公 血荒

延伸閱讀

終於等到了 汐止伯爵七社區水管汰換將施工

3月國際郵輪重返基隆 今年有5天雙郵輪同時靠基隆港

澎湖年度社區營造競賽揭曉 成功社區獲金賞獎肯定

澎湖社區總體營造 成功訪鱟村奪金賞獎

相關新聞

全台鬧血荒…基隆捐熱血送發熱衣 土地公指示社區與業者做公益

全台目前鬧血荒，基隆信義區第一特獎社區、深溪路圓窗宮與發熱衣業者等，今天在土地公指示下做公益，辦理一場捐血活動，除了一般...

宜蘭接力比賽判罰爭議 考慮明年購置輔助判決設備

宜蘭縣中小學運動會八年級組大隊接力的比賽中，羅東國中被判定接棒超出接力區，家長提出申訴，但現場並無專業的攝影設備證明，仲...

謝國樑報告電動車規畫 基市議員舌戰

基隆市長謝國樑選前提出送電動車政見，昨在議會報告規畫，今年度補助1到1萬5千輛，中央補助1萬1千元，地方補助3萬元。綠批...

連3年摘3星 三星茶農獲水晶獎章

宜蘭三星鄉茶農黃子誠返鄉接手父親的製茶廠後，創立宜紅茶苑品牌，他的「鳳梨香紅玉茶」連續3年得到比利時國際風味評鑑所評比風...

有人想讓電動車胎死腹中 謝國樑：青年引頸企盼努力做

基隆市議會臨時會開議首日，藍綠議員唇槍舌劍一整天，熱議市長謝國樑選前提出的送電動車政見，謝國樑下午說，電動車青年朋友都引...

病房內拍下最美全家福！花蓮門諾助圓夢 女兒披白紗與癌末父合影

花蓮一名68歲鄭姓男子，哥哥今年初因肺癌離世，他和相依為命的女兒、女婿相約要拍全家福，沒想到隔沒多久自己也診斷出肺癌末期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦