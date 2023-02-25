宜蘭接力比賽判罰爭議 考慮明年購置輔助判決設備

宜蘭縣中小學運動會八年級組大隊接力的比賽中，羅東國中被判定接棒超出接力區，家長提出申訴，但現場並無專業的攝影設備證明，仲裁委員會維持原判；教育處表示，出現這樣的爭議也很難過，考慮明年增設相關設備輔助判決。

宜蘭中小學運動會從2月22日到25日，第1天是普及化運動項目，禁止校隊或參與過甲組比賽的學生參加，讓一般生一較高下，各項目冠軍可以代表宜縣參加全國賽，前3名免試入學超額比序積分加1.5、1與0.5分，團體賽折半。

羅東國中家長在臉書社團「宜蘭知識+」PO文，說孩子參加普及化運動大隊接力，主審判定第4棒與第5棒接棒時超出接力區，成績加5秒，由原先的冠軍變成亞軍，事後回看家長與教練的側錄影像，接力棒並未超出接力區，透過學校向大會提出申訴。

大會召開仲裁委員會，委員會認為田徑運動的仲裁攝影必須放置於接力線垂直面，並有其他攝影鏡頭輔助拍攝全區影像，羅東國中提出的影像因拍攝角度問題，無法完全證明選手在接力區內完成接棒，故維持原判。

家長表示，主辦單位拿不出照片或影片，難以還原真相；孩子為了這次比賽，犧牲整個寒假練習，1個月內瘦下5公斤只為進步1秒，他們只想知道是否有違規，成績與結果反而是次要的。