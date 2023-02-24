有人想讓電動車胎死腹中 謝國樑：青年引頸企盼努力做

基隆市議會臨時會開議首日，藍綠議員唇槍舌劍一整天，熱議市長謝國樑選前提出的送電動車政見，謝國樑下午說，電動車青年朋友都引頸企盼，希望集思廣義來完成，但有些議員想讓計畫胎死腹中，他會努力來溝通，好的建議都會納入。

謝國樑今天報告電動車政見的規畫情況，上、下午的議程，幾乎所有議員不分藍綠都發言，講到欲罷不能，有的議員還發言多次，藍綠看法兩極，爭論不休。綠主要批評免費送變補助，且金額大縮水；藍則認為是很好政策，要綠不要為反對而反對杯葛。

謝國樑說，電動車是他任內很重要政策，對青年朋友更重要，都引頸期盼，希望大家集思廣義來成案，但有的議員想「殺掉」這個計畫，胎死腹中，他會再努力來溝通。

謝國樑表示，有議員就是要gogoro，但指定會不會有圖利某廠商的問題，他選前就說是同等級，有的議員希望計畫不要存在，讓他難以接受。他希望大家務實來討論這個計畫。但他不能指定gogoro，全世界電動車並不是只有gogoro。而且速度並不是重點，重要的是要安全的電動車，「不要騎太快，慢慢騎不好嗎？」

市長還說，目前零售電動車有到4萬多的，很多機車廠主要成本是店面的開拓，和基隆市合作後，就會幫基隆年輕人製造機車。真正關鍵是永續服務，未來和廠商討論時，不是只有車架，也有後續的問題。

謝國樑指出，今天談的是要如何落實，但不是政治攻防，一步一步來解決，有議員舉前市長林右昌為例，要求不能舉債，他要說的是，他肯定林右昌任內減債，但減太多，地方配合款反而減少，一味減債不見得一定是最好的治理方式。他盡量在2、3年內做到收支平衡，但不是「一毛錢都不能舉債」，會盡量不要增加負債。

謝說，還有議員質疑年輕人並不需要電動車，他無法接受，他跟很多年輕人訪談後，覺得電動車很重要，青年是有需要的，志願服務的精神也很好。

議長童子瑋最後做結論指出，市府應再審慎評估，依規定編列預算並說明法源依據，並評估停車、充電設備等配套措施。