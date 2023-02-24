照顧花蓮偏鄉長照居服員 傅崐萁向衛福部爭取保障應有津貼

立委傅崐萁近日接獲花蓮縣長照從業人員陳情，擔心領不到交通津貼與偏遠加給，每月會短少約6000元薪資。傅崐萁服務處立刻向衛福部反映積極爭取，獲中央正面回應表示政策未調整，會延續，待獎助基準公告後再函知地方政府依規定辦理。花蓮縣長照協會理事長黎光耀感謝傅崐萁及其團隊為居服員爭取權益。

傅崐萁立委服務處表示，近期接獲縣內長照從業人員反映，指花蓮幅員遼闊，偏鄉居服員在個案間轉場距離相當長，甚至可能要翻山越嶺，迫切需要交通津貼保障生計，但近期傳出原住民族地區、離島地區及長照偏遠地區照顧服務員，可能領不到獎勵津貼和交通津貼。

接獲陳情後，傅崐萁服務處即展開了解，得知是因衛福部尚未將長照基金獎助基準計畫書及公文送至相關縣市，高達2億元的補助，使地方政府暫不撥付該津貼，嚴重影響長照居家服務員生計。以花蓮縣而言，直接受影響的居服員高達3000多人，每月平均少了6000元，衝擊相當大。

傅崐萁台北辦公室積極向衛福部反映，爭取 112年長照發展獎助居家服務至原住民族地區、離島地區及長照偏遠地區照顧服務員獎勵津貼和交通津貼，每人每月最高各3千元之獎助。

傅崐萁服務處今天表示，已獲衛福部正面回應「衛福部將會延續，並末有政策調整」，將待獎助基準公告後，即時函知全台地方政府依規定辦理，此部分於上周已收到計畫書公文，並且公告予相關單位周知。