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花蓮議長張峻勸進選立委 縣議員魏嘉賢：審慎評估

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員魏嘉賢（左）今天拜會議長張峻，獲張峻大力勸進參選明年立委。圖／花蓮縣議會提供
花蓮縣議員魏嘉賢（左）今天拜會議長張峻，獲張峻大力勸進參選明年立委。圖／花蓮縣議會提供

花蓮府會關係陷入僵局，無黨籍的縣議員魏嘉賢今天拜會議長張峻，為張加油打氣，張峻肯定魏嘉賢市長任內政績，當面勸進參選明年立委；對此，魏嘉賢表示會審慎評估。

花蓮僅一席區域立委，現任立委國民黨籍傅崐萁回應，「人民至上」是他心中最優先的責任，現在就是全力為花蓮鄉親做事，像他努力為照服員發聲，爭取應有的獎勵和交通津貼，今天就獲得行政院和衛福部同意，鄉親的需要才是他最關心的事情。

張峻近日被檢舉占用國有山坡地種檳榔遭調查站約談，敏感時刻又爆出議長選舉黑影幢幢，他都一一對外說明澄清，態度坦蕩，這幾天不少政壇人物、親朋好友，都為他加油打氣。

魏嘉賢今天由花蓮市代會主席李振瑋陪同拜會張峻，鼓勵張峻不要被外界流言蜚語干擾，只要全心全意為民服務，做對的事，鄉親都會看見。

兩人就當前政治局勢與府會關係提出看法。張峻說，花蓮要的政治人才是為民服務、真正在做事的人；他認為魏嘉賢擔任市長期間政績相當優異，鼓勵更上一層樓，參選花蓮立委，允諾一定全力支持相挺。

會後魏嘉賢受訪時，表示他當選議員後，就積極走訪各鄉鎮聽取民眾心聲、了解基層需求，許多鄉親都希望花蓮要進步，不能停滯，他很感謝議長張峻的鼓勵，會審慎評估。

魏嘉賢出身花蓮政治世家魏家班，2005年當選縣議員展開從政生涯，2016年轉戰花蓮市長補選當選，2年後順利連任。他原為國民黨籍，去年底市長任滿，無預警以無黨籍身分登記參選議員，以第一選區（花蓮市）最高票的7千多票當選，但也因違紀遭國民黨撤銷黨籍。

除了魏嘉賢，他的弟弟魏嘉彥高票接棒當選花蓮市長、魏鈺晟當選花蓮市民代表，基層實力堅強。魏嘉賢離開國民黨後，政治動向受到外界矚目，他也一直和同樣從國民黨出走的無黨籍議長張峻保持不錯的互動。

對於張峻勸進魏嘉賢選立委，傅崐萁（右2）表示「人民至少」才是他心中最優先的責任。圖／傅崐萁服務處提供
對於張峻勸進魏嘉賢選立委，傅崐萁（右2）表示「人民至少」才是他心中最優先的責任。圖／傅崐萁服務處提供

花蓮 魏嘉賢 張峻

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