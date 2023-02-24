日本與那國町遊學團造訪花蓮市 中、日雙語交流文化

花蓮市公所致力推動城市外交，在疫情趨緩後，與姐妹市交流更緊密頻繁，日本與那國DiDi交流館中文遊學團一行8人，今天造訪花蓮市公所，交流兩地文化，市長魏嘉彥貼心送上珍珠奶茶、毽子等具台灣特色的美食、童玩，並邀日本友人參加下半年舉行的太平洋縱谷馬拉松。

日本與那國町與花蓮市締盟超過40年，雙方友誼堅實，與那國町7年前設立 DiDi交流館，是一座文化展示設施；這次由DiDi交流館事務局長小池康仁帶隊到台灣遊學，並且造訪姐妹市。

小池康仁說，「DiDi」在與那國語言裡指的是「走吧」，館內分成「風俗」、「飲食」、「歌謠」3種研究主題，常態展示文物及各類書籍；3年前開辦台灣華語學習課程，邀請曾以交換學生身分到台灣就讀台灣大學中國文學系的前黑島萌擔任老師，20多名老少學生在她指導下，都能用國語簡單問候招呼，疫情趨緩後，到台灣參訪5天，展現學習成果。

遊學團團員包括與那國町長糸數健一的長女糸數華蓮，昨天抵台，今、明兩天到花蓮參訪。今天來到花蓮市公所，團員們逐一用中文打招呼，並透過簡報分享兩地觀光特色與人文風情，還帶來吹笛子和舞蹈表演，現場也有花蓮四維高中應用日語學程師生參與。

花蓮市長魏嘉彥送上珍珠奶茶、在地伴手禮等，由於幾位團員提及喜歡長跑，魏嘉彥說，花蓮市每年舉辦的太平洋縱谷馬拉松是知名賽事，力邀日本友人屆時來參加，他也指示公所人員這兩天陪同走訪台灣原住民文化館、松園別館、東大門夜市、重慶市場等，深度體驗花蓮風情。