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3月國際郵輪重返基隆 今年有5天雙郵輪同時靠基隆港

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
3月國際郵輪重返基隆，今年有5天雙郵輪同時停靠基隆港。圖／基隆市政府提供
3月國際郵輪重返基隆，今年有5天雙郵輪同時停靠基隆港。圖／基隆市政府提供

國際郵輪終於要來了，受疫情影響去年3月探索夢號駛離基隆港後，基隆近1年沒有郵輪，隨著國際疫情趨緩，3月7日將有大型國際郵輪再現基隆，今年將有5艘郵輪跨夜靠泊，及有5天雙郵輪同時停靠基隆港。

基隆市政府觀光及城市行銷處長郭霽說，今年疫後國際郵輪首航台灣，基隆是全台國際郵輪旅遊首選城市。依據船期預報，今年將有15艘國際郵輪首度來台，其中有12艘郵輪將來到基隆。

更令人期待的是，今年將有5艘郵輪跨夜靠泊及有5天雙郵輪同時停靠基隆港，郵輪緊靠山海市區的美景，是基隆獨有旅遊地標，基隆將迎來郵輪盛景。

郭霽表示，為迎接疫後國際郵輪首航基隆，市府將以「渴望遊基隆」為全新郵輪觀光品牌，以郵輪為號召，激發國內、外愛好郵輪的旅客渴望來到基隆旅遊。

市府與基隆港公司、旅行社、船代公司及在地觀光業者合作，除了籌畫14場雙郵輪及首航歡慶活動外，重新整合推廣郵輪旅遊服務，也將在3月1日起推出郵輪觀光巴士遊程、郵輪旅客服務站、微笑港灣美食美景徒步走路線、郵輪合作店家、基隆風景歡迎牌等等服務，展現基隆的熱情及旅遊特色，歡迎國內、外旅客來基隆看郵輪、搭郵輪，食、宿、遊、購盡在基隆。

詳情可上基隆旅遊網查詢https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/

郵輪 基隆港

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