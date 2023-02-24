疫情解封 花蓮港將迎來國際郵輪停靠

COVID-19疫情爆發後，國際郵輪紛紛停航，睽違3年等待，花蓮港3月初將迎來國際郵輪「諾蒂卡號」靠泊，花蓮港務分公司統計，截至明年底已排定16航次國際郵輪靠港。

花蓮港務分公司業務處經理蔡青萍指出，諾蒂卡號約有600名歐美旅客，預計3月10日上午8時抵達花蓮港，由旅行社安排行程，安排太魯閣國家公園等景點，當天傍晚5時離港。

蔡青萍指出，國際郵輪重啟，也是諾蒂卡號首次停靠花蓮港，當天會有拖船噴水迎賓、致贈首航紀念牌及具地方特色的迎賓表演等活動，歡迎國際郵輪抵港。

蔡青萍表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封前，花蓮港務公司就積極向郵輪業者行銷花蓮港，也拜訪星馬、歐洲及日本區域航商業者，提供碼頭碇泊費、遊客服務費及航次累積等優惠行銷，吸引國際郵輪旅客來台觀光。

花蓮港務分公司統計，今年接獲郵輪預報9航次，明年國際郵輪預報7航次，共計有1萬8000名遊客，以歐美國家占多數，港務公司正加緊腳步，結合港區各公務機關盤點場站設施，迎接國際遊客。