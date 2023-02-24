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基隆免費電動車怎麼送？藍綠議員唇槍舌戰火線交鋒

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨議員張顥瀚今天送基隆市長謝國樑兒童版電動車，質疑5萬元電動車恐如以前的50西西機車。記者游明煌／攝影
民進黨議員張顥瀚今天送基隆市長謝國樑兒童版電動車，質疑5萬元電動車恐如以前的50西西機車。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑選前提出的送電動車政見，市府今天在議會報告執行方案，藍綠議員唇槍舌戰，綠批原本說的免費送變成補助，還把經濟部、環保署補助汰舊換新的額度也算進去，質疑「慷中央之慨」；藍則指幫忙年輕人買車很好，並可引進電動機車的產業鏈，不要有意識形態杯葛。

基隆市環保局長馬仲豪報告指出，電動車市府今年度擬追加編列預算，目前規畫今年度補助1到1萬5千輛，每輛以補助4萬1千元為限，中央補助1萬1千元，地方補助3萬元，未來視預算調整。

市府限定補助對象為78到92年次青年，市府統計7萬1893人，具機車駕照、設籍基隆連續3年以上且在籍，並加入基隆市公益時數服務行列，且以汰舊換新優先。

民進黨議員鄭文婷說，選前海報寫得很清楚「服公益時數4小時免費送gogoro」，送就是無償提供，但變成補助、勞務採購，把經濟部、環保署補助給個人也納入，質疑「慷中央之慨」。

民進黨議員張顥瀚質疑，5萬元電動車如同以前的50西西機車，二信中學的坡可能都爬不上去，會是基隆人所需要的機車嗎，5月市府要提要追加減預算，但今天只有薄薄兩張紙，不會通過。議員洪森永說，「畫大餅又吃不到」。議員施偉政擔心，如果有人轉售怎麼辦，應有限制的配套。

國民黨議員藍敏煌表示，謝市長上任後最重要政見就電動車，幫助年輕人買機車，還可以招商引資，引進電動機車的產業鏈。

國民黨議員宋瑋莉說，電動車可節能減碳很好，不應有意識形態。議員連恩典說，好事多磨研擬好細節沒有問題。議員曾紀嚴表示，支持電動車，只要同等級的都支持。

國民黨議員林沛祥表示，年輕人剛踏入社會沒錢，補助買電動有很大的幫助。議員呂美玲認為，電動車可讓基隆有更好的生活層面。議員曾紀嚴表示支持電動車，只要同等級的都支持。

無黨籍議員陳冠羽說，電動機車到底誰需要，基隆市對低碳永續作法並沒有方向。未來電動車大增，停車等配套目前都沒有。

謝國樑說明，青年電動車計畫是可行的政策，感謝議員的指導及建議，未來都會納入計畫再來執行。

民進黨議員張顥瀚今天送基隆市長謝國樑兒童版電動車，質疑5萬元電動車恐如以前的50西西機車。記者游明煌／攝影
民進黨議員張顥瀚今天送基隆市長謝國樑兒童版電動車，質疑5萬元電動車恐如以前的50西西機車。記者游明煌／攝影

議員 電動機車 謝國樑

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